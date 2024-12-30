​Чемпіон світу з боксу за версією WBA Gold Пол Бамба раптово помер за тиждень після здобуття титулу
​Чемпіон світу з боксу за версією WBA Gold Пол Бамба раптово помер за тиждень після здобуття титулу
Граблі в морі. Чому в Керченські протоці за 17 років сталося дві майже ідентичні аварії російських танкерів з витоком мазуту
Граблі в морі. Чому в Керченські протоці за 17 років сталося дві майже ідентичні аварії російських танкерів з витоком мазуту
Міністр оборони Словаччини: ​​Україна не зможе бути між Німеччиною та Швейцарією і розділятиме свій найбільший кордон із Росією
Міністр оборони Словаччини: ​​Україна не зможе бути між Німеччиною та Швейцарією і розділятиме свій найбільший кордон із Росією
ЗМІ: В авіакатастрофі у Південній Кореї загинули 179 людей (оновлено)
ЗМІ: В авіакатастрофі у Південній Кореї загинули 179 людей (оновлено)
​Володимир В'ятрович: «Польські політики кроки назустріч сприймають як заохочення до подальшого тиску»
​Володимир В'ятрович: «Польські політики кроки назустріч сприймають як заохочення до подальшого тиску»
Найкращого шахіста в історії дискваліфікували з чемпіонату світу через джинси
Найкращого шахіста в історії дискваліфікували з чемпіонату світу через джинси
Перший рік Мілея: як змінюється Аргентина
Перший рік Мілея: як змінюється Аргентина
Алієв: літак Azerbaijan Airlines обстріляли з землі у РФ, Баку вимагає компенсації
Алієв: літак Azerbaijan Airlines обстріляли з землі у РФ, Баку вимагає компенсації
На Закарпатті затримали переправників, через яких загинули люди
На Закарпатті затримали переправників, через яких загинули люди
ГоловнаСуспільствоЖиття

В додатку "Армія +" запустили курс про кібербезпеку для військових

Він складається з двох модулів. 

В додатку "Армія +" запустили курс про кібербезпеку для військових
Фото: Міноборони

У додатку "Армія +" запустили навчальний курс "Інформаційна стійкість: кібербезпека", покликаний підвищити цифрову безпеку захисників. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров

Курс розробили фахівці міністерства, Збройних Сил та компанії Zinc Network за підтримки Міністерства закордонних справ Великої Британії. Військові зможуть вивчити, як розпізнати фішинг та уникнути шахрайства, що робити зі шкідливим програмного забезпечення та як безпечно користуватися мобільними пристроями та мережами. 

Курс складається д двох модулів з відео та тестуванням. 

"У 2025 році ми розширимо навчальні можливості в Армія+ і запустимо блок протидії ворожим ІПСО", – прокоментував Умєров. 

  • Пройти безкоштовні фахові курси військові можуть і на платформі Prometheus. Зокрема, з OSINT. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies