В додатку "Армія +" запустили курс про кібербезпеку для військових

Він складається з двох модулів.

У додатку "Армія +" запустили навчальний курс "Інформаційна стійкість: кібербезпека", покликаний підвищити цифрову безпеку захисників. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Курс розробили фахівці міністерства, Збройних Сил та компанії Zinc Network за підтримки Міністерства закордонних справ Великої Британії. Військові зможуть вивчити, як розпізнати фішинг та уникнути шахрайства, що робити зі шкідливим програмного забезпечення та як безпечно користуватися мобільними пристроями та мережами.

Курс складається д двох модулів з відео та тестуванням.

"У 2025 році ми розширимо навчальні можливості в Армія+ і запустимо блок протидії ворожим ІПСО", – прокоментував Умєров.