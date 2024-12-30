Через обстріли росіянами Харківщини поранення отримали три людини

З початку повномасштабного вторгнення слідчі внесли до ЄРДР відомості про майже 22 640 злочинів, пов’язаних зі збройною агресією РФ на території області.

Минулої доби через російські обстріли Харківської області дістали поранення троє цивільних громадян, повідомили у Національній поліції.

Внаслідок артобстрілу в селі Загризове Ізюмського району дістали поранення цивільні чоловік та жінка. Пошкоджено приватне домоволодіння.

Протягом дня ворог обстрілював Куп'янськ та населені пункти району. Пошкоджені приватні домоволодіння, паркани, дорожнє покриття, будівлю приватного підприємства. В селі Петропавлівка постраждав цивільний чоловік.

Через російські безпілотники “шахед” в населених пунктах Таранівка та Печеніги Чугуївського району пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, ЛЕП.

З початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну харківські слідчі внесли до ЄРДР відомості про майже 22 640 злочинів, пов’язаних зі збройною агресією РФ на території Харківської області.