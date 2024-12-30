Ворог потрощив два будинки у Херсоні, поранено чоловіка

Учора ввечері російська артилерія вдарила по Дніпровському району Херсона.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Ворожим вогнем потрощено два приватні будинки, а також дві цивільні автівки.

Вибухову травму та уламкові поранення обличчя дістав 62-річний чоловік, який перебував в оселі. Бригада “швидкої” надала йому допомогу на місці.

За минулу добу внаслідок обстрілів росіян на Херсонщині одна людина загинула, ще 4 – дістали поранення.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Приозерне, Білозерка, Велетенське, Кізомис, Станіслав, Садове, Придніпровське, Іванівка, Понятівка, Токарівка, Берислав, Зміївка, Львове, Новоберислав, Михайлівка, Бургунка, Заможне, Новорайськ, Новокаїри, Новоолександрівка, Милове, Червоний Маяк, Монастирське, Томарине, Тягинка, Миколаївка, Ольгівка, Веселе та місто Херсон.