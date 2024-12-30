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1460 зіткнень з ворогом відбулося минулого тижня, найбільше – на Покровському напрямку

Саме там, а також на Времівському, Лиманському і Курахівському ворог зосереджує основні зусилля. 

1460 зіткнень з ворогом відбулося минулого тижня, найбільше – на Покровському напрямку
Андрій Ковальов
Фото: facebook/148-ма окрема артилерійська бригада

Протягом минулого тижня в Україні відбулося 1460 бойових зіткнень. Росія зосереджує основні зусилля на Покровському, Времівському, Лиманському і Курахівському напрямках. Завдала за цей тиждень шести ракетних ударів (83 ракети), 141 авіаудару (253 КАБ), провела понад 33 000 обстрілів (1315 – з реактивних систем залпового вогню).

На Харківському напрямку ворог провів 26 атак у районі Гатища і Вовчанська. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону. 

На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили 75 атак окупантів біля Петропавлівки, Кучерівки і Лозової.

На Лиманському захисники відбили 186 атак у районі населених пунктів Греківка, Зелений Гай, Платонівка, Першотраневе, Надія, Макіївка, Терни, Ямполівка, Іванівка, Білогорівка. 

На Сіверському захисники відбили 36 атак біля Білогорівки та в напрямку Виїмки. 

На Краматорському захисники відбили 64 атаки, найвища активність – біля Часового Яру і Ступочок. 

На Торецькому напрямку ворог провів 84 штурми наших позицій біля Щербинівки та Торецька. 

На Покровському напрямку захисники відбили 332 атаки окупантів у районі населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Дачинське, Новий Труд, Вовкове, Солоне, Новооленівка, Нововасилівка і Новоєлизаветівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 192 атаки у районах населених пунктів Українка, Слов'янка, Петропавлівка, Курахове і Дачне. 

На Времівському відбили 204 атаки у районах населених пунктів Костянтинопольске, Янтарне, Успенівка, Костянтинопіль, Дачне і Привільне. 

На Оріхівському ворог сім разів атакував у районах Малої Токмачки, Новоандріївки і П'ятихаток. 

На Придніпровському напрямку ворог провів 21 безрезультатну атаку на позиції захисників. 

У Курській області триває операція, Сили оборони відбили 165 атак ворога. 

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