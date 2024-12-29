Головне за неділю, 29 грудня: понад 130 боєзіткнень, військовий омбудсман, наслідки авіакатастрофи літака AZAL

Президент Володимир Зеленський анонсував початок роботи військового омбудсмана.

"Був запит від наших військових – і це об’єктивна потреба – про створення особливої інституції військового омбудсмана. Потрібна така людина, яка буде здатна захищати права наших воїнів, і така системна спроможність, щоб омбудсман разом із Міністерством оборони, з усіма іншими, хто необхідний, міг справді впливати на ситуацію та реально допомагати воїнам, рідним наших воїнів", - заявив він у вечірньому відеозверненні.

Він також повідомив, що вже обрав кандидатуру на цю посаду. Указ буде завтра.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 16:00 кількість ворожих атак зросла до 133, бої тривають.

На Курщині українські захисники відбили 16 атак.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Вовкове, Солоне, Новооленівка, Нововасилівка та Новоєлизаветівка.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 29 грудня – в новині.

ДБР затримало та доставило в Київ командира 211-ої понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних Сил України Олега Побережнюка, який покривав знущання з військовослужбовців, йдеться у пресрелізі правоохоронного органу.

Йому повідомили про підозру за фактом бездіяльності військової влади, вчиненої в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці (ч. 4 ст. 426 КК України).

Встановлено, що принаймні з лютого по липень 2024 року командир бригади знав про численні факти катувань та іншого нелюдського поводження щодо бійців підлеглого йому офіцера, проте не реагував на це та не ініціював питання щодо притягнення винного офіцера до відповідальності. За наявною інформацією, старший лейтенант, який бив та катував підлеглих військовослужбовців, є сином начальника штабу вказаної військової частини та близьким товаришем командира бригади.

Подробиці – в новині.

У понеділок, 30 грудня, застосовуватимуть графіки відключення світла, повідомляє Укренерго.

Для побутових споживачів з 08:00 до 17:00 діятиме одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу з 08:00 – 19:00 застосовуватимуть графіки обмеження потужності.

"Причина запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 25 грудня. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - наголосили в Укренерго.

За інформацією Yonhap, в авіакатастрофі в Південній Кореї після того, як літак зійшов зі злітно-посадкової смуги і розбився в міжнародному аеропорту Муана, загинули 179 людей.

За винятком двох врятованих під час аварії, усі з 181 людини, хто був на борту, повідомила пожежна служба.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що пасажирський літак, який зазнав катастрофи в Казахстані, було пошкоджено внаслідок “стрілянини з землі в Росії”.

Про це повідомило державне телебачення Азербайджану, пише Reuters.

Алієву шкода, що “деякі кола” в Росії намагалися приховати правду про катастрофу літака Azerbaijan Airlines, розповсюджуючи неправдиві відомості про причини катастрофи.

Президент каже, що визнати провину, своєчасно вибачитися перед Азербайджаном і донести це до громадськості – “все це були заходи та кроки, які потрібно було вжити відразу, але на жаль, “перші трі дні від Росії не було чути нічого, окрім маячних версій”.

Однак Алієв вважає, що літак “збили випадково”.

Баку вимагає від Москви “визнання провини, покарання винних і виплати компенсацій”, наголосив президент Азербайджану.

Більше інформації – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!