ДБР затримало та доставило в Київ командира 211-ої понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних Сил України Олега Побережнюка, який покривав знущання над військовослужбовцями, йдеться у пресрелізі правоохоронного органу.

Йому повідомили про підозру за фактом бездіяльності військової влади, вчиненої в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці (ч. 4 ст. 426 КК України).

Встановлено, що принаймні з лютого по липень 2024 року командир бригади знав про численні факти катувань та іншого нелюдського поводження над бійцями підлеглим йому офіцером, проте не реагував на це та не ініціював питання щодо притягнення винного офіцера до відповідальності. За наявною інформацією, старший лейтенант, який бив та катував підлеглих військовослужбовців є сином начальника штабу вказаної військової частини та є близьким товаришем командира бригади.

Як інформують в Офісі генпрокурора, правоохоронці провели обшуки за місцем проживання командира бригади. Наразі його затримано, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Раніше поліція Тернопільщини повідомила Побережнюку підозру у зловживанні службовим становищем за фактом залучення підлеглих до будівництва свого будинку на Хмельниччині, замість їхньої служби в районі бойових дій. Військового взяли під варту, а 19 грудня обрали запобіжний захід – тримання під вартою упродовж двох місяців, з правом внесення застави у розмірі 908 тисяч 400 гривень. 20 грудня він вийшов з-під варти під заставу.

Справа 211-ї бригади