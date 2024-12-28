Уряд розширив можливості для військових отримати високофункціональні протези. Як повідомили у Мінсоцполітики, відтепер учасники бойових дій зможуть отримати високофункціональний протез без проведення первинного протезування, якщо це рекомендовано мультидисциплінарною реабілітаційною командою (МДРК), а також у всіх випадках високої ампутації кінцівки або подвійної ампутації.

Високофункціональний протез поєднує в собі сучасні технології та інноваційні матеріали, що дозволяють відновити базові функції, а також виконувати складні рухи та дії. Раніше отримати такий виріб можна було лише через 12 місяців після первинного протезування.

Серед нововведень також:

висновок мультидисциплінарної реабілітаційної команди (МДРК) визначено як документ, що підтверджує можливість протезування високофункціональними протезами без первинного протезування.

скорочено строк експлуатації протезу, отриманого при первинному протезуванні, а також для військових, які повертаються до служби, — до 3 років;

вдвічі збільшено норматив забезпечення військових вкладишами для кукс верхніх і нижніх кінцівок;

унормовано внесення інформації про високофункціональний виріб, отриманий за рахунок благодійної або гуманітарної допомоги, до Централізованого банку даних проблем з інвалідності (ЦБІ);

скорочено перелік документів, які протезно-ортопедичні підприємства подають до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю щодо забезпечення військових високофункціональним протезом.

Додатково підвищили граничну вартість високофункціональних протезів для учасників бойових дій. Так, залежно від рівня ампутації гранична ціна протезу верхньої кінцівки досягає майже 4,3 млн гривень, а нижньої кінцівки – до 3,8 млн гривень.

Окрім цього розширили доступ до забезпечення виробами підвищеної функціональності.

До переліку виробів додали:

протез плеча із зовнішнім джерелом енергії з електронним ліктьовим вузлом;

протез після вичленення в плечевому суглобі із зовнішнім джерелом енергії з електронним ліктьовим вузлом;

протез стегна модульного типу з колінним вузлом Genium X3 з електронним керуванням;

протез після вичленення в тазостегновому суглобі модульного типу з колінним вузлом Genium X3 з електронним керуванням.

Нещодавно волонтери й активісти поскаржилися на Міністерство соціальної політики. Мовляв, відомство провалило державну програму, яка фінансує забезпечення військовослужбовців високофункціональними протезами. Яка ж насправді ситуація з протезуванням в Україні, з їхньою якістю – про це у матеріалі LB.ua "Протезуватися в Україні. Що з якістю, чи достатньо виділених грошей і чому не припиняються збори".