Росіяни вранці атакували Херсон

У суботу, 28 грудня, близько 8 ранку російські військові вдарили по Дніпровському району Херсона.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Внаслідок обстрілу постраждав чоловік 1967 року народження. Він самостійно звернувся до лікарні", — ідеться у повідомленні.

Медики діагностували у постраждалого мінно-вибухову травму та контузію. Потерпілому надали необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.