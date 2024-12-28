FT: Україна отримала першу партію скрапленого газу зі США
FT: Україна отримала першу партію скрапленого газу зі США
Південна Корея підтвердила взяття Україною в полон солдата з КНДР
Південна Корея підтвердила взяття Україною в полон солдата з КНДР
Найкращого шахіста в історії дискваліфікували з чемпіонату світу через джинси
Найкращого шахіста в історії дискваліфікували з чемпіонату світу через джинси
Apple підкорилася російській цензурі та видалила додатки незалежних ЗМІ
Apple підкорилася російській цензурі та видалила додатки незалежних ЗМІ
На Харківщині провели майже 40 обшуків у працівників районних ТЦК та ВЛК
На Харківщині провели майже 40 обшуків у працівників районних ТЦК та ВЛК
У Росії зняли "соціальне відео" про те, як їх ППО збиває Санта Клауса над Кремлем
У Росії зняли "соціальне відео" про те, як їх ППО збиває Санта Клауса над Кремлем
Північнокорейський наступ у Курській області
Північнокорейський наступ у Курській області
Бенгальський геноцид
Бенгальський геноцид
Граблі в морі. Чому в Керченські протоці за 17 років сталося дві майже ідентичні аварії російських танкерів з витоком мазуту
Граблі в морі. Чому в Керченські протоці за 17 років сталося дві майже ідентичні аварії російських танкерів з витоком мазуту
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вранці атакували Херсон

Унаслідок обстрілу постраждав цивільний.

Росіяни вранці атакували Херсон
Фото: Херсонська ОВА

У суботу, 28 грудня, близько 8 ранку російські військові вдарили по Дніпровському району Херсона. 

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Внаслідок обстрілу постраждав чоловік 1967 року народження. Він самостійно звернувся до лікарні", — ідеться у повідомленні. 

Медики діагностували у постраждалого мінно-вибухову травму та контузію. Потерпілому надали необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.

  • У Херсонській області росіяни обстріляли 35 населених пунктів та обласний центр. П'ятеро цивільних зазнали поранень.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies