За добу на фронті відбулося 162 боєзіткнення, складна ситуція на Покровському напрямку

Ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 37 авіаударів.

Розпочалась 1039 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 162 бойових зіткнення, пише Генштаб ЗСУ.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 37 авіаударів, зокрема, скинув 48 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5100 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з них 222 - з РСЗВ, задіяв для ударів понад 1900 дронів.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Олександрівка, Попівка, Осоївка, Угроїди, Ветеринарне, Козача Лопань, Вовчанськ, Лозова, Торецьк, Петрівка, Костянтинопіль, Олексіївка, Зелене Поле та Темирівка.

Вчора ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу та ОВТ, пункт управління і засіб протиповітряної оборони противника.

В районі населеного пункту Вовчанськ на Харківському напрямку, за минулу добу, відбулося два ворожих штурми позицій наших захисників.

На Куп’янському напрямку відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали наступальні дії противника неподалік Петропавлівки та Лозової.

Ворог атакував 20 разів за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації на Лиманському напрямку. Основні наступальні зусилля противник зосереджував в районах Першотравневого, Новоєгорівки, Надії, Тернів, Торського, Зарічного, Діброви та в Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку противник чотири рази атакував неподалік Білогорівки та в напрямку Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували в районах Часового Яру, Білої Гори та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак неподалік Торецька, Щербинівки та Диліївки, при цьому ворог активно застосовував бомбардувальну авіацію.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 наступальні дії агресора поблизу Миролюбівки, Променя, Воздвиженки, Лисівки, Даченського, Нового Труда, Шевченка, Новоєлизаветівки, Нововасилівки та Вовкового.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 18 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Петропавлівки, Слов’янки, Дачного та Курахового.

За підтримки авіації на Времівському напрямку противник здійснив 17 штурмів наших позицій неподалік Костянтинопольського, Розливу, Нового Комара та Новодарівки.

На Гуляйпільському напрямку ворог один раз намагався просунутися вперед в районі Білогір’я, безрезультатно.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції тричі. Отримали жорстку відсіч та зазнали втрат.

Триває операція у Курській області, за добу агресор здійснив 23 авіаційних удари, скинувши 27 КАБ на росію. Українські захисники відбили 22 атаки окупаційних військ.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію по районах українських населених пунктів.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1690 осіб. Також українські воїни знешкодили 7 танків, 19 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, 14 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 66 одиниць автомобільної техніки окупантів.