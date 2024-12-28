Росіяни поранили п'ятьох цивільних через обстріли Херсонщини

У Херсонській області росіяни обстріляли 35 населених пунктів та обласний центр. П'ятеро цивільних зазнали поранень.

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Придніпровське, Інженерне, Садове, Молодіжне, Комишани, Приозерне, Білозерка, Станіслав, Широка Балка, Томина Балка, Берислав, Саблуківка, Новорайськ, Зміївка, Качкарівка, Монастирське, Благовіщенське, Бургунка, Велетенське, Веселе, Дніпровське, Кізомис, Козацьке, Львове, Миколаївка, Милове, Михайлівка, Новоолександрівка, Ольгівка, Понятівка, Токарівка, Тягинка, Червоний Маяк та місто Херсон.

"російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчу споруду, гараж та транспортні засоби", — пише Прокудін.

Через російську агресію 5 людей дістали поранення.