Окупанти вдарили по селищу на Херсонщині, є поранені

У Комишанах Херсонської області через російський артилерійський обстріл постраждала місцева жителька.
Про це інформує Херсонська ОВА.
"65-річна жінка, яка в момент атаки перебувала у будівлі, дістала вибухову травму та контузію", — інформують в ОВА.
Бригада "швидкої" надала потерпілій меддопомогу на місці.
У Білозерці ворог здійснив чергову атаку з дрона. Внаслідок ворожого обстрілу 42-річний чоловік дістав вибухову травму і контузію.
- Напередодні російська армія атакувала селище Білозерка з дрона. Внаслідок скидання вибухівки з дрона 51-річний житель.