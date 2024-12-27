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Окупанти вдарили по селищу на Херсонщині, є поранені

Росіяни завдали артилерійських ударів по Комишанах.

Окупанти вдарили по селищу на Херсонщині, є поранені
Комишани Херсонська область
Фото: Google Maps

У Комишанах Херсонської області через російський артилерійський обстріл постраждала місцева жителька. 

Про це інформує Херсонська ОВА.

"65-річна жінка, яка в момент атаки перебувала у будівлі, дістала вибухову травму та контузію", — інформують в ОВА.

Бригада "швидкої" надала потерпілій меддопомогу на місці.

У Білозерці ворог здійснив чергову атаку з дрона. Внаслідок ворожого обстрілу 42-річний чоловік дістав вибухову травму і контузію.

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