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В Одесі судитимуть ТЦКашніка. Він визнав, що за гроші вносив дані про “непридатність” в базу “Оберіг”

Обвинувальний акт направлено до суду.

В Одесі судитимуть ТЦКашніка. Він визнав, що за гроші вносив дані про “непридатність” в базу “Оберіг”
Фото: ДБР

Завершено досудове розслідування стосовно співробітника Малиновського РТЦК та СП Одеси, який організував заробіток на військовозобов’язаних, повідомляє ДБР. 

Протиправна схема діяла з березня 2023 року. Співробітник одного з відділів ТЦК несанкціоновано корегував дані військовозобов’язаних в електронній базі “Оберіг” за 4-7 тисяч доларів. Він вносив в неї неправдиву інформацію щодо непридатності чоловіків до служби, що дозволяло їм виїжджати за кордон.

За даними слідства, ділок встиг зробити “непридатними” не менше семи військовозобов’язаних.

Наразі співробітник РТЦК та СП звільнений з центру комплектування та знаходиться під вартою.

Він обвинувачується у несанкціонованій зміні, знищенні або блокування інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах чи комп'ютерних мережах (ч. 1 ст. 362 КК України).

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Свою провину військовослужбовець визнав повністю та виявив бажання реабілітуватись перед законом, виборюючи перемогу у лавах ЗСУ.

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