На Львівщині жінку оштрафували за прогуляні її сином уроки

Шептицький міський суд Львівської області визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків жінку, син якої за один місяць пропустив понад 100 уроків, і зобов’язав її сплатити 1700 грн штрафу.
Про це повідомляє Zaxid.net із посиланням на рішення суду.
У постанові зазначається, що хлопець, який навчається у Червоноградській гімназії №5, за листопад 2024 року пропустив 112 уроків без поважних причин.
Жінка до суду не з’явилася, натомість подала заяву про розгляд справи у її відсутності. Свою вину вона визнала.
Суд визнав її винною і оштрафував на 1700 грн. Також жінка має сплатити судовий збір у розмірі 605,60 грн. Штраф має бути сплачений не пізніше, як через 15 днів з дня вручення постанови.
- У 2021 році під час дистанційного навчання на батьків 11-річного школяра у Харкові склали адмінпротокол за те, що він зривав Zoom-уроки. Учень давав посилання на конференції стороннім особам, які заважали вчителю.
- Також у Львові оштрафували оштрафував батька 15-річного львівського школяра за меми на вчителів, які він публікував в Instagram.
- Раніше також залізничний районний суд Львова оштрафував на 1700 грн 42-річну місцеву мешканку за те, що її донька прогулювала онлайн-навчання в школі.
- Минулого року на Львівщині жінку оштрафували за прогуляні її дітьми уроки. Її син прогуляв 136 уроків, ще 112 уроків пропустила без поважних причин її донька.