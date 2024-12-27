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На Львівщині жінку оштрафували за прогуляні її сином уроки

За один місяць хлопчик пропустив понад 100 уроків без поважних причин.

На Львівщині жінку оштрафували за прогуляні її сином уроки
Фото: Pixabay

Шептицький міський суд Львівської області визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків жінку, син якої за один місяць пропустив понад 100 уроків, і зобов’язав її сплатити 1700 грн штрафу.

Про це повідомляє Zaxid.net із посиланням на рішення суду.

У постанові зазначається, що хлопець, який навчається у Червоноградській гімназії №5, за листопад 2024 року пропустив 112 уроків без поважних причин. 

Жінка до суду не з’явилася, натомість подала заяву про розгляд справи у її відсутності. Свою вину вона визнала.

Суд визнав її винною і оштрафував на 1700 грн. Також жінка має сплатити судовий збір у розмірі 605,60 грн. Штраф має бути сплачений не пізніше, як через 15 днів з дня вручення постанови. 

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