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Росіяни створили програму для виїзду українських дітей на навчання до РФ

За 2024 рік близько 3,7 тисяч українських дітей з ТОТ Донеччини вивезли до Росії на "екскурсію" щодо вступу до університетів РФ.

Росіяни створили програму для виїзду українських дітей на навчання до РФ
У червні присягу окупаційній “юнармії” склало до сотні українських підлітків
Фото: Центр нацспротиву

Російські окупанти продовжують вербувати українських дітей на ТОТ щодо виїзду до РФ на навчання. Для цього росіяни створили спеціальну програму.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Ворог підбив підсумки програми "університетські зміни" (университетские смены), яка займається організацією вступу старшокласників з тимчасово окупованих територій до російських ВНЗ", — ідеться у повідомленні спротиву.

За 2024 рік близько 3700 українських дітей з ТОТ Донеччини під патронатом кремлівського "Руху перших" вивезли на екскурсію й консультацію щодо вступу до російських університетів.

"Ворог обіцяє пільгові програми вступу за результатами відбору дітей з кращими здібностями. Відтак росіяни займаються вимиванням мізків з регіону з подальшою їх асиміляцією. Зауважимо, що наразі невідомо, скільки дітей пристали на пропозицію окупантів", — додають в ЦНС.

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