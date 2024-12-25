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Сили оборони: росіяни не мають достатньо ресурсів для форсування Дніпра

Розвідка Сил оборони не виявила жодних ознак підготовки ворога до форсування.

Сили оборони: росіяни не мають достатньо ресурсів для форсування Дніпра
73-ій морський центр Сил спеціальних операцій ім. кошового отамана Антіна Головатого
Фото: Пресслужба ССО

Російська армія не має достатньо засобів та ресурсів для форсування Дніпра на Херсонщині. 

Про це в ефірі заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише "Укрінформ".

"Щоб наступати на Херсон, необхідно форсувати таку велику водну перешкоду, як Дніпро. Щоб її форсувати, необхідно зібрати достатньо сил і засобів, які при сьогоднішніх засобах розвідки сховати дуже важко. Наразі наша розвідка не виявила і не може сказати, що ворог зібрав достатньо наступальних сил і засобів, щоб проводити форсування Дніпра", — розповідає речник.

  • У листопаді Волошин повідомляв про загострення ситуації в районі Антонівського мосту, який з'єднує Херсон із лівобережжям, там російська армія відпрацьовує форсувальні дії малими групами піхоти.
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