Сили оборони: росіяни не мають достатньо ресурсів для форсування Дніпра

Російська армія не має достатньо засобів та ресурсів для форсування Дніпра на Херсонщині.

Про це в ефірі заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише "Укрінформ".

"Щоб наступати на Херсон, необхідно форсувати таку велику водну перешкоду, як Дніпро. Щоб її форсувати, необхідно зібрати достатньо сил і засобів, які при сьогоднішніх засобах розвідки сховати дуже важко. Наразі наша розвідка не виявила і не може сказати, що ворог зібрав достатньо наступальних сил і засобів, щоб проводити форсування Дніпра", — розповідає речник.