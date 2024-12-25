Сили оборони: ворог намагається прорвати оборону Покровська з флангів

Росіяни попри значні втрати у живій силі, намагаються прорвати оборону міста Покровськ на Донеччині з флангів.

Про це повідомляє речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, пише "Укрінформ".

"На Покровському напрямку лише за останню добу наші захисники зупинили 60 штурмових і наступальних дій агресора. Противник на цьому напрямку сильно переважає в живій силі. Проти нас зосереджено три російські загальновійськові армії — 2-а, 41-а та 51-а центрального військового округу противника. Бої тут носять дуже жорсткий характер, бо російські окупанти кидають уперед усі наявні сили, намагаючись прорвати оборону наших військ", — каже Трегубов.

Водночас ворожа армія униккає фронтального штурму міста і пробує прорвати оборону з флангів, зазнаючи втрат.

“Українські воїни виявляють надзвичайну стійкість і завдають ворогу значних втрат. Лише минулої доби наші захисники знищили 261-го окупанта, з них 133 безповоротно. Знищено також автомобіль зв’язку. Загарбники не полишають спроб прорватися до самого міста Покровська, але боїв і ворожих ДРГ у місті та його околицях наразі немає. Ворог просто намагається просунутися на максимальну відстань до околиць Покровська та прорватися через лівий і правий фланги Сил оборони для того, щоб зробити охоплення самого міста. Бої у самому місті — це дуже неприємна річ, тому ворог намагається нав’язати бої на околицях, щоб змусити українські сили відійти й уникнути для себе фронтального штурму”, — пояснив Трегубов.