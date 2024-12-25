Уранці на Харківщині від ворожого обстрілу загинула цивільна

Сьогодні, 25 грудня, близько 09:30 окупанти атакували с.Новоосинове Куп'янського раойну Харківщини. Загинула мирна мешканка.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі споруди.

"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.