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У трьох областях унаслідок обстрілу абоненти залишися без тепла

У Дніпропетровській області без тепла – 500 тисяч абонентів.

У трьох областях унаслідок обстрілу абоненти залишися без тепла
Фото: Главком

Через російський обстріл у трьох областях України абоненти залишилися без теплопостачання.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, станом на зараз:

  • на Харківщині 500 тисяч абонентів залишаються без тепла, це 2677 будинки.
  • у Дніпропетровській області в Дніпрі та Зеленодольську 55 і 100 будинків без теплопостачання відповідно. 
  • на Прикарпатті без тепла 81 житловий будинок.  

Фахівці працюють, щоб якомога швидше відновити тепло. 

У Дніпрі через обстріл загинув працівник ТЕС. 

  • Під час сьогоднішньої атаки росіяни атакували Україну понад 70 ракетами та більш як сотнею ударних дронів.
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