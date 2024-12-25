У трьох областях унаслідок обстрілу абоненти залишися без тепла

У Дніпропетровській області без тепла – 500 тисяч абонентів.

Через російський обстріл у трьох областях України абоненти залишилися без теплопостачання.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, станом на зараз:

на Харківщині 500 тисяч абонентів залишаються без тепла, це 2677 будинки.

у Дніпропетровській області в Дніпрі та Зеленодольську 55 і 100 будинків без теплопостачання відповідно.

на Прикарпатті без тепла 81 житловий будинок.

Фахівці працюють, щоб якомога швидше відновити тепло.

У Дніпрі через обстріл загинув працівник ТЕС.