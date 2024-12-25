У трьох областях унаслідок обстрілу абоненти залишися без тепла

Через російський обстріл у трьох областях України абоненти залишилися без теплопостачання.
Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
За його словами, станом на зараз:
- на Харківщині 500 тисяч абонентів залишаються без тепла, це 2677 будинки.
- у Дніпропетровській області в Дніпрі та Зеленодольську 55 і 100 будинків без теплопостачання відповідно.
- на Прикарпатті без тепла 81 житловий будинок.
Фахівці працюють, щоб якомога швидше відновити тепло.
У Дніпрі через обстріл загинув працівник ТЕС.
- Під час сьогоднішньої атаки росіяни атакували Україну понад 70 ракетами та більш як сотнею ударних дронів.