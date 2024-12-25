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На Київщині через падіння уламків пошкоджені вантажівки та будинки

Тривога у області тривала усю ніч.

На Київщині через падіння уламків пошкоджені вантажівки та будинки
Наслідки російської атаки на Київщині
Фото: Нацполіція

На Київщині під час тривоги, яка тривала усю ніч, Сили оборони збили ворожі цілі. Через падіння уламків у двох районах пошкоджено 12 вантажних автомобілів, будівлю кафе та 3 приватні будинки. 

Як повідомили у Київській ОВА, у будівлях вибиті вікна, двері, посічені фасади та пошкоджені покрівлі. Власникам осель буде надана вся необхідна допомога у відновленні. 

Постраждалих серед населення немає. 

Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. 

Наслідки російської атаки на Київщині
Фото: Нацполіція
Наслідки російської атаки на Київщині
Наслідки російської атаки на Київщині
Фото: Нацполіція
Наслідки російської атаки на Київщині

  • Росіяни завдали масованого ракетного удару по Харкову. Вдарили щонайменше сім разів. Постраждали люди. 
  • Унаслідок сьогоднішньої атаки частина Прикарпаття залишилася без електропостачання.
  • ДТЕК повідомила про пошкодження обладнання після російської атаки.
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