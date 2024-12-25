На Київщині під час тривоги, яка тривала усю ніч, Сили оборони збили ворожі цілі. Через падіння уламків у двох районах пошкоджено 12 вантажних автомобілів, будівлю кафе та 3 приватні будинки.
Як повідомили у Київській ОВА, у будівлях вибиті вікна, двері, посічені фасади та пошкоджені покрівлі. Власникам осель буде надана вся необхідна допомога у відновленні.
Постраждалих серед населення немає.
Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.
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