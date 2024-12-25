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У ДТЕК повідомили про пошкодження обладнання після російської атаки

Це вже тринадцята масована атака на українську енергетику і десята масована атака на енергетичні підприємства компанії.

У ДТЕК повідомили про пошкодження обладнання після російської атаки
Фото: ДТЕК Енерго / Facebook

Сьогодні, 25 грудня Росія завдала удару по теплоелектростанціях ДТЕК.

Як повідомили у телеграмі компанії, серйозно пошкоджено обладнання.

"Сьогодні рф здійснила чергову масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Атаковано теплоелектростанції ДТЕК", – йдеться у повідомленні. 

Унаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання.

Цього року це вже тринадцята масована атака на українську енергетику і десята масована атака на енергетичні підприємства компанії. 

Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.

  • За словами міністра енергетики Галущенка, сьогодні РФ  знову атакувала енергетику, і оператор системи передачі вживає необхідні заходи обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми.
  • Востаннє росіяни пошкодили обладнання компанії 13 грудня. 
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