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У Кривому Розі завершили аварійно-рятувальні роботи після атаки РФ (доповнено)

Унаслідок атаки загинула людина, 17 – постраждали. 

У Кривому Розі завершили аварійно-рятувальні роботи після атаки РФ (доповнено)
Наслідки атаки на Кривий Ріг
Фото: ДСНС

У Кривому Розі завершили аварійно-рятувальні роботи після атаки РФ.

Про це повідомили у ДСНС.

"Кривий Ріг: внаслідок ворожого ракетного удару загинула 1 людина, ще 17 постраждали, у тому числі 2 дитини. Аварійно-рятувальні роботи завершено", – йдеться у повідомленні рятувальників. 

Доповнення. Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул додав, що окрім будинку, куди влучила ракета, пошкоджено ще 4 багатоквартирні будинки, 9 магазинів, 3 кафе, понад 20 авто. 

Рятувальна операція тривала вночі та була завершена о 03.40 ранку. Було врятовано 7 людей.Серед травимованих є 2 дівчинки віком 14 та 16 років. 10 постраждалих зараз перебувають у лікарнях, у тому числі і діти. Один із дорослих у вкрай тяжкому стані, ще двоє у тяжкому, інші у стані середньої тяжкості. Лікарі борються за їхнє життя і надають усю необхідну допомогу.

  • Учора ввечері Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу і зруйнувала багатоповерховий будинок. 
  • Влучили у 4-поверховий житловий будинок, внаслідок чого зруйновано підʼїзд з 1 по 4 поверхи. Також пошкоджено 9 магазинів та понад 20 автомобілів.
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