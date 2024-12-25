У Кривому Розі завершили аварійно-рятувальні роботи після атаки РФ (доповнено)

У Кривому Розі завершили аварійно-рятувальні роботи після атаки РФ.

Про це повідомили у ДСНС.

"Кривий Ріг: внаслідок ворожого ракетного удару загинула 1 людина, ще 17 постраждали, у тому числі 2 дитини. Аварійно-рятувальні роботи завершено", – йдеться у повідомленні рятувальників.

Доповнення. Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул додав, що окрім будинку, куди влучила ракета, пошкоджено ще 4 багатоквартирні будинки, 9 магазинів, 3 кафе, понад 20 авто.

Рятувальна операція тривала вночі та була завершена о 03.40 ранку. Було врятовано 7 людей.Серед травимованих є 2 дівчинки віком 14 та 16 років. 10 постраждалих зараз перебувають у лікарнях, у тому числі і діти. Один із дорослих у вкрай тяжкому стані, ще двоє у тяжкому, інші у стані середньої тяжкості. Лікарі борються за їхнє життя і надають усю необхідну допомогу.