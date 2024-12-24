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В Україні зареєстрували професійний стандарт “Інспектор з військового обліку”

В Україні більше мільйона підприємств, і поки немає фахівців, які достеменно знають, що робити на цій посаді.

В Україні зареєстрували професійний стандарт “Інспектор з військового обліку”
В Україні зареєстрували професійний стандарт “Інспектор з військового обліку”
Фото: АрміяInform

19 грудня у Національному агентстві кваліфікацій було зареєстровано професійний стандарт “Інспектор з військового обліку”. Ним керуватимуться усі українські підприємства, де планують взяти на роботу фахівця на цю посаду.

Про це розповів головний спеціаліст відділу Центрального управління військової освіти і науки ГШ ЗСУ полковник Олексій Дудка, передає АрміяInform.

“Відповідно до чинного законодавства, у нас в кожному підприємстві має вестись військовий облік. В Україні більше мільйона підприємств, і поки немає фахівців, які достеменно знають, що робити на цій посаді. Даний стандарт, як документ, відтепер буде маяком, на який можна орієнтуватися: що має робити людина на такій посаді в усіх підприємствах України, де ведеться військовий облік. А ведеться він тепер всюди”, - розповів Олексій Дудка.

Він зауважив, що професійний стандарт “Інспектор з військового обліку” є документом національного масштабу.

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Олексій Дудка уточнив, що фахівець, який займатиме цю посаду, зможе розказати, як треба виконувати закони України в частині виконання свого військового обов’язку, як не отримати штрафи від ТЦК та СП, що для цього треба зробити, і як правильно виконувати цей обов’язок перед державою.

В Генштабі зазначили, що зараз біля 20 навчальних закладів проводять курси підвищення кваліфікації, де в тій чи іншій мірі навчають цій науці. Після проходження таких курсів фахівець від підприємства відповідатиме цьому стандарту.

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