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Росіяни обстріляли сім громад Сумщини (архівне фото)

Сьогодні, 24 грудня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Кролевецька, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 57 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 123 вибухи.

По Білопільській громаді ворог бив з мінометів та дронами.

Великописарівську громаду армія РФ обстріляла мінометами та дронами.

По Кролевецькій громаді окупанти вдарили БпЛА типу “Герань-2”, внаслідок чого було пошкоджено господарчу споруду.

Краснопільську громаду загарбники били дронами та мінометами.

Також дронами російські військові вдарили по Путивльській та Зноб-Новгородській громадам.

Хотінську громаду росіяни атакували з артилерії та дронами.