Росіяни обстріляли сім громад Сумщини

Сьогодні, 24 грудня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Кролевецька, Зноб-Новгородська громади Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Всього протягом дня росіяни здійснили 57 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 123 вибухи.
По Білопільській громаді ворог бив з мінометів та дронами.
Великописарівську громаду армія РФ обстріляла мінометами та дронами.
По Кролевецькій громаді окупанти вдарили БпЛА типу “Герань-2”, внаслідок чого було пошкоджено господарчу споруду.
Краснопільську громаду загарбники били дронами та мінометами.
Також дронами російські військові вдарили по Путивльській та Зноб-Новгородській громадам.
Хотінську громаду росіяни атакували з артилерії та дронами.