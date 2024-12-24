Зеленський у різдвяному привітанні згадав Покровськ, де жив автор "Щедрика" Леонтович

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом під відому пісню "Щедрик".
Він зазначив, що композитор Микола Леонтович кілька років жив і працював у місті Покровськ на Донеччині, яке тоді мало назву Гришине. Там, як вважається, він написав редакцію фольклорного твору "Щедрик", яка зрештою стала всесвітньо відомою.
"Великий український композитор Микола Леонтович кілька років жив і працював у місті, що сьогодні має назву Покровськ. Викладав тут музику дітям, створив хор і саме там написав другу редакцію «Щедрика», що в ці дні лунає в кожному куточку Землі. Так українець подарував світу музичний дух Різдва. Божественна музика, написана там, і зло, яке принесла туди Росія, яскраво показує, у чому різниця між нами й ними. Ми прагнемо творити, а для когось сенс життя – сіяти смерть. Ми хочемо спокою, хочемо справедливості, ми хочемо миру.", - сказав Зеленський.
Зараз місто Покровськ є прифронтовим і регулярно зазнає російських обстрілів, а на Покровському напрямку тривають важкі бої.
- У грудні 2015-го у Мережу виклали перший запис "Щедрика" Миколи Леонтовича, написаного композитором у 1901 році. Запис зроблено у Нью-Йорку у 1922 році у виконанні Українського національного хору під керівництвом Олександра Кошиця.
- У проміжку між 1901-м і 1921 роком, коли "Щедрик" виконали в Карнегі-холі, Леонтович створив п'ять версій пісні. Тільки версія, створена у 1916 році, його влаштувала настільки, що він дозволив її виконати. Перше виконання "Щедрика" здійснив хор Київського університету під керівництвом знову-таки Олександра Кошиця.
- Після цього "Щедрик" став дуже знаменитою піснею. У 20-ті роки її виконали в США, а вже у 1936 створили її американську версію - Carol of the Bells, написану американцем українського походження Пітером Вільховським.
- Carol of the Bells, як відомо, стала неймовірно популярною різдвяною піснею у всьому світі. Як і "Щедрик" в Україні.