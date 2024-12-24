Зеленський у різдвяному привітанні згадав Покровськ, де жив автор "Щедрика" Леонтович

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом під відому пісню "Щедрик".

Він зазначив, що композитор Микола Леонтович кілька років жив і працював у місті Покровськ на Донеччині, яке тоді мало назву Гришине. Там, як вважається, він написав редакцію фольклорного твору "Щедрик", яка зрештою стала всесвітньо відомою.

"Великий український композитор Микола Леонтович кілька років жив і працював у місті, що сьогодні має назву Покровськ. Викладав тут музику дітям, створив хор і саме там написав другу редакцію «Щедрика», що в ці дні лунає в кожному куточку Землі. Так українець подарував світу музичний дух Різдва. Божественна музика, написана там, і зло, яке принесла туди Росія, яскраво показує, у чому різниця між нами й ними. Ми прагнемо творити, а для когось сенс життя – сіяти смерть. Ми хочемо спокою, хочемо справедливості, ми хочемо миру.", - сказав Зеленський.

Зараз місто Покровськ є прифронтовим і регулярно зазнає російських обстрілів, а на Покровському напрямку тривають важкі бої.