В окупованому Бердянську на Запоріжжі підірвали автівку "голови" російської окупаційної ради міста Василя Нечета.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Сьогодні в Бердянську у по вулиці Європейська во дворі будинку вибухнула та згоріла вщент автівка. Постраждалого від вибуху забрала швидка допомога. Попередньо на автівці пересувався голова окупаційної ради Василь Нечет", - написав він у Telegram.
До окупації міста Нечет завідував будинком культури "Нафтохімік". Після того, як Бердянськ захопили росіяни він перейшов на бік ворога і брав активну участь у становленні окупаційної влади. Нечет навіть вступив до лав "Єдиної Росії".
Нацполіція України відкрила проти нього справу за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального колексу (колабораційна діяльність).
Російські війська увійшли до Бердянську 27 лютого 2022 року. З тих пір місто знаходиться в окупації. Жоден керівник бюджетної установи чи комунального підприємства не перейшов на бік окупантів, тому вони вирішили створити т.зв. "мерію" зі слюсарів, прибиральників та представників інших робітничих професій. У квітні 2022 окупанти призначили "заступником мера" місцевого двірника, який працював в КП "БердянськЕкоТранс".
У березні 2022 біля порту Бердянськ українська армія знищила російський військово-десантний корабель "Саратов".