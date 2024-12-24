Що треба знати про зміни і тренди в українській медсистемі 2024-го, з чим ми йдемо у 2025-й
Що треба знати про зміни і тренди в українській медсистемі 2024-го, з чим ми йдемо у 2025-й
Соратницю Азарова , яка готувала антиукраїнські виступи для постпреда РФ при ООН, засудили до 14 років тюрми
Соратницю Азарова , яка готувала антиукраїнські виступи для постпреда РФ при ООН, засудили до 14 років тюрми
Тариф на передачу електроенергії зросте на третину. Про що йдеться і хто заплатить
Тариф на передачу електроенергії зросте на третину. Про що йдеться і хто заплатить
Катар погрожує “зупинити” продаж газу в ЄС, якщо його оштрафують згідно із законом про належну обачність
Катар погрожує “зупинити” продаж газу в ЄС, якщо його оштрафують згідно із законом про належну обачність
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Бюст Леніна в труну і сухарики до кави
Бюст Леніна в труну і сухарики до кави
Рекордні цифри: за добу кордон перетнули 150 тисяч українців, — ДПСУ
Рекордні цифри: за добу кордон перетнули 150 тисяч українців, — ДПСУ
Усик – гросмейстер. Він знову переміг Ф’юрі та підтвердив свій клас
Усик – гросмейстер. Він знову переміг Ф’юрі та підтвердив свій клас
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
ГоловнаСуспільствоВійна

У Бердянську вибухнула автівка "голови" окупаційної ради міста, його забрала швидка

Раніше Нечет завідував будинком культури "Нафтохімік", а після окупації перейшов на бік ворога.

У Бердянську вибухнула автівка "голови" окупаційної ради міста, його забрала швидка

В окупованому Бердянську на Запоріжжі підірвали автівку "голови" російської окупаційної ради міста Василя Нечета.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Сьогодні в Бердянську у по вулиці Європейська во дворі будинку вибухнула та згоріла вщент автівка. Постраждалого від вибуху забрала швидка допомога. Попередньо на автівці пересувався голова окупаційної ради Василь Нечет", - написав він у Telegram.

До окупації міста Нечет завідував будинком культури "Нафтохімік". Після того, як Бердянськ захопили росіяни він перейшов на бік ворога і брав активну участь у становленні окупаційної влади. Нечет навіть вступив до лав "Єдиної Росії".

Нацполіція України відкрила проти нього справу за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального колексу (колабораційна діяльність).

Російські війська увійшли до Бердянську 27 лютого 2022 року. З тих пір місто знаходиться в окупації. Жоден керівник бюджетної установи чи комунального підприємства не перейшов на бік окупантів, тому вони вирішили створити т.зв. "мерію" зі слюсарів, прибиральників та представників інших робітничих професій. У квітні 2022 окупанти призначили "заступником мера" місцевого двірника, який працював в КП "БердянськЕкоТранс". 

У березні 2022 біля порту Бердянськ українська армія знищила російський військово-десантний корабель "Саратов"

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies