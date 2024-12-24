Раніше Нечет завідував будинком культури "Нафтохімік", а після окупації перейшов на бік ворога.

В окупованому Бердянську на Запоріжжі підірвали автівку "голови" російської окупаційної ради міста Василя Нечета.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Сьогодні в Бердянську у по вулиці Європейська во дворі будинку вибухнула та згоріла вщент автівка. Постраждалого від вибуху забрала швидка допомога. Попередньо на автівці пересувався голова окупаційної ради Василь Нечет", - написав він у Telegram.

До окупації міста Нечет завідував будинком культури "Нафтохімік". Після того, як Бердянськ захопили росіяни він перейшов на бік ворога і брав активну участь у становленні окупаційної влади. Нечет навіть вступив до лав "Єдиної Росії".

Нацполіція України відкрила проти нього справу за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального колексу (колабораційна діяльність).

Російські війська увійшли до Бердянську 27 лютого 2022 року. З тих пір місто знаходиться в окупації. Жоден керівник бюджетної установи чи комунального підприємства не перейшов на бік окупантів, тому вони вирішили створити т.зв. "мерію" зі слюсарів, прибиральників та представників інших робітничих професій. У квітні 2022 окупанти призначили "заступником мера" місцевого двірника, який працював в КП "БердянськЕкоТранс".

У березні 2022 біля порту Бердянськ українська армія знищила російський військово-десантний корабель "Саратов".