Головне за ніч та ранок вівторка, 24 грудня: понад 250 ворожих штурмів, бої на Курщині, вибухи в Росії

Нічна повітряна атака, 252 бойових зіткнення, бої на Покровському та Времівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, стан енергосистеми, розробка "Трембіти".

Сьогодні, 24 грудня, Україна за новим календарем відзначає Різдвяний Святвечір, що є однією з найважливіших дат в церковному календарі.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 8.00 24 грудня на фронті зафіксовано 252 бойових зіткнення.

Найбільше атак і штурмів ворога зафіксували на Покровському напрямку (30), Курахівському (32) і Времівському (35).

Триває операція у Курській області. Вчора українські бійці відбили 46 ворожих штурмів, противник завдав по позиціях наших воїнів 385 артилерійських обстрілів, з них 9 - із реактивних систем залпового вогню.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще орієнтовно 1630 осіб, тож загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ цифра зросла до 777 720.

Про інші втрати ворога – в новині.

Із 10.00 23 грудня по 9.00 24 грудня росіяни атакували Україну 60 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

Вдалося збити 36 дронів, 23 не досягли цілей (локаційно втрачені).

«Станом на 10.00 підтверджено збиття 36 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Запорізькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях», - повідомили військові.

Укренерго оприлюднило інформацію про стан енергосистеми. Добовий максимум споживання був зафіксований вранці 23 грудня.

Споживання електроенергії в Україні тримається на рівні, що відповідає сезонним показникам. 24 грудня, станом на 9:30, його рівень був на 1,7% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у понеділок.

Напередодні добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 3,7% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 20 грудня. У компанії це пояснили зниженням температури повітря у більшості регіонів порівняно з кінцем минулого тижня.

Наразі унаслідок несприятливих погодних умов знеструмлені два населені пункти у Київській області.

Україна імпортуватиме електроенергію впродовж доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови загальним обсягом 10 231 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 140 МВт.

Видання Politico дізналося про розробку українськими інженерами ракети, здатної подолати відстань до Москви, яку за тонку легку продовгувату конструкцію назвали "Трембітою".

Особливість цього засобу ураження в його невеликій вартості: ракета-приманка, яка має на меті відволікти та виснажити ворожу систему протиповітряної оборони, стартує в ціні від 3 тисяч доларів, а з бойовою частиною у 20-30 кілограмів сума зростає до 15 тисяч в американській валюті. За мірками світових ракетних програм це надзвичайно вигідна розробка. Як жартує очільник інженерної групи Сергій Бірюков, "це ракета-волоцюга, але багато волоцюг можуть спричинити великі неприємності".

Наразі вже готова версія "Трембіти", здатна пролетіти 200 кілометрів зі швидкістю 400 км/год. Розробники працюють над тим, щоб збільшити дальність польоту і зробити ракету серйозною загрозою для столиці країни-агресора.

У понеділок увечері в російській Ростовській області лунали звуки вибухів у місті Міллерове, де розташований військовий аеродром.

За даними, оприлюдненими виконувачем обов'язків губернатора регіону та міністерством оборони РФ, було відбито атаку безпілотників. У кількості нібито "збитих" БПЛА посадовці не зійшлися: місцева влада пише про вісім ліквідованих дронів, в уряді наполягають на дев'яти.

От тільки заяви про "відсутність постраждалих та руйнувань" спростовують самі місцеві, які публікують фото та відео великої пожежі з боку аеродрому.

Саме це летовище російська армія використовує для запуску "шахедів", які практично щоночі тероризують Україну.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!