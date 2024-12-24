Головне за ніч та ранок вівторка, 24 грудня: понад 250 ворожих штурмів, бої на Курщині, вибухи в Росії

Сьогодні, 24 грудня, Україна за новим календарем відзначає Різдвяний Святвечір, що є однією з найважливіших дат в церковному календарі.
Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 8.00 24 грудня на фронті зафіксовано 252 бойових зіткнення.
Найбільше атак і штурмів ворога зафіксували на Покровському напрямку (30), Курахівському (32) і Времівському (35).
Триває операція у Курській області. Вчора українські бійці відбили 46 ворожих штурмів, противник завдав по позиціях наших воїнів 385 артилерійських обстрілів, з них 9 - із реактивних систем залпового вогню.
Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.
Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще орієнтовно 1630 осіб, тож загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ цифра зросла до 777 720.
Про інші втрати ворога – в новині.
Із 10.00 23 грудня по 9.00 24 грудня росіяни атакували Україну 60 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.
Вдалося збити 36 дронів, 23 не досягли цілей (локаційно втрачені).
«Станом на 10.00 підтверджено збиття 36 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Запорізькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях», - повідомили військові.
Укренерго оприлюднило інформацію про стан енергосистеми. Добовий максимум споживання був зафіксований вранці 23 грудня.
Споживання електроенергії в Україні тримається на рівні, що відповідає сезонним показникам. 24 грудня, станом на 9:30, його рівень був на 1,7% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у понеділок.
Напередодні добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 3,7% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 20 грудня. У компанії це пояснили зниженням температури повітря у більшості регіонів порівняно з кінцем минулого тижня.
Наразі унаслідок несприятливих погодних умов знеструмлені два населені пункти у Київській області.
Україна імпортуватиме електроенергію впродовж доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови загальним обсягом 10 231 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 140 МВт.
Видання Politico дізналося про розробку українськими інженерами ракети, здатної подолати відстань до Москви, яку за тонку легку продовгувату конструкцію назвали "Трембітою".
Особливість цього засобу ураження в його невеликій вартості: ракета-приманка, яка має на меті відволікти та виснажити ворожу систему протиповітряної оборони, стартує в ціні від 3 тисяч доларів, а з бойовою частиною у 20-30 кілограмів сума зростає до 15 тисяч в американській валюті. За мірками світових ракетних програм це надзвичайно вигідна розробка. Як жартує очільник інженерної групи Сергій Бірюков, "це ракета-волоцюга, але багато волоцюг можуть спричинити великі неприємності".
Наразі вже готова версія "Трембіти", здатна пролетіти 200 кілометрів зі швидкістю 400 км/год. Розробники працюють над тим, щоб збільшити дальність польоту і зробити ракету серйозною загрозою для столиці країни-агресора.
У понеділок увечері в російській Ростовській області лунали звуки вибухів у місті Міллерове, де розташований військовий аеродром.
За даними, оприлюдненими виконувачем обов'язків губернатора регіону та міністерством оборони РФ, було відбито атаку безпілотників. У кількості нібито "збитих" БПЛА посадовці не зійшлися: місцева влада пише про вісім ліквідованих дронів, в уряді наполягають на дев'яти.
От тільки заяви про "відсутність постраждалих та руйнувань" спростовують самі місцеві, які публікують фото та відео великої пожежі з боку аеродрому.
Саме це летовище російська армія використовує для запуску "шахедів", які практично щоночі тероризують Україну.
Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.
Тримаймося і наближаємо Перемогу!