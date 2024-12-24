Укренерго оприлюднило інформацію про стан енергосистеми

Споживання електроенергії в Україні тримається на рівні, що відповідає сезонним показникам. 24 грудня, станом на 9:30, його рівень був на 1,7% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у понеділок.

Про це повідомило Укренерго.

Напередодні добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 3,7% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 20 грудня. У компанії це пояснили зниженням температури повітря у більшості регіонів порівняно з кінцем минулого тижня.

Наразі унаслідок несприятливих погодних умов знеструмлені два населені пункти у Київській області.

Україна імпортуватиме електроенергію протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови загальним обсягом 10 231 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 140 МВт.