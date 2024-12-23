Україна отримала 1,1 млрд доларів від МВФ (доповнено)

Україна отримала 1,1 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Як зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, це – шостий транш за спільною програмою в межах Механізму розширеного фінансування EFF.

Кошти вже надійшли на українські рахунки. Їх спрямують на фінансування критичних видатків бюджету.

Загалом за цією програмою Україна отримала від МВФ вже 9,8 млрд доларів.

"Вдячні Міжнародному валютному фонду за непохитну підтримку нашої держави протягом повномасштабної війни", – написав Шмигаль у телеграмі.

Згодом у Міністерстві фінансів додали, що надалі заходи, які Україна повинна буде вжити, визначені у спільному Меморандумі України та МВФ про економічну та фінансову політику. Зокрема, це продовження структурних реформ, що охоплюють державні фінанси, фінансовий сектор, монетарну та валютно-курсову політику, урядування, боротьбу з корупцією та енергетичний сектор.

На 2025 рік програмою МВФ EFF передбачено до 2,7 млрд доларів США за результатами чотирьох переглядів.