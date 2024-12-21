Енергетики за добу відновили живлення для понад 80 тисяч споживачів

"Минулої доби енергетики відновили живлення для 88 365 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій", – йдеться у повідомленні.

Про це повідомляє пресслужба Міненергетики.

Упродовж доби енергетики відновили постачання електроенергії для 88 365 споживачів в Україні. Ситуація із забезпеченням ЗАЕС водою стабільна.

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