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Енергетики за добу відновили живлення для понад 80 тисяч споживачів

Прогнозується імпорт електроенергії загальним обсягом 11 015 МВт год.

Енергетики за добу відновили живлення для понад 80 тисяч споживачів
Проведення ремонтних робіт після російських обстрілів
Фото: EPA/UPG

Упродовж доби енергетики відновили постачання електроенергії для 88 365 споживачів в Україні. Ситуація із забезпеченням ЗАЕС водою стабільна.

Про це повідомляє пресслужба Міненергетики.

"Минулої доби енергетики відновили живлення для 88 365 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій", – йдеться у повідомленні.

13 грудня росіяни вчергове вчинили масований обстріл української енергетики, внаслідок чого постраждали генеруючі потужності країни.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії загальним обсягом 11 015 МВт год. Ситуація із забезпеченням ЗАЕС водою залишається стабільною.

  • Литва розширює підтримку української енергетики і надасть власне обладнання із зупинених атомних електростанцій і теплоелектростанцій.
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