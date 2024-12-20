​Із суботи почнеться рух на пункті пропуску з Польщею «Нижанковичі – Мальховичі»

Перетин кордону для автобусів буде можливий лише за попереднім записом в системі «єЧерга».

21 грудня з 13.30 розпочинається рух на пункті пропуску з Польщею «Нижанковичі – Мальховичі».

Про це повідомило Міністерство розвитку громад і територій України.

Перетнути кордон зможуть легківки, вантажівки до 3,5 тонн і автобуси.

«Перетин кордону для автобусів буде можливий лише за попереднім записом в системі “єЧерга”. Наразі йдеться про динамічну чергу, без реєстрації на конкретний час перетину кордону. Реєстрація в системі єЧерга доступна з 13:00 20 грудня. Зважаючи, що пункт пропуску новий, а отже дозволів на регулярні маршрути ще не видано, перетин кордону наразі можливий лише нерегулярним перевізникам. Відповідно реєстрація в системі також доступна лише перевізникам, що виконують нерегулярні рейси», - наголосили у міністерстві.