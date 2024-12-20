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Польща виділила 2,5 млн злотих на підтримку протимінної діяльності в Україні

Внесок Польщі буде спрямований на інноваційні заходи з вивільнення земель, зокрема на збільшення спроможності з розмінування земель із залученням службових собак-саперів.

Польща виділила 2,5 млн злотих на підтримку протимінної діяльності в Україні
Розмінування земель Харківщини
Фото: ДСНС

Польща виділила 2,5 мільйона злотих (приблизно 637 тис. доларів США) на підтримку протимінної діяльності в Україні. 

Як повідомляє Міністерство економіки України, відповідну угоду Міністерство закордонних справ Польщі підписало із Програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) в Україні. 

Виділені кошти будуть спрямовані на посилення безпеки та стабільності в районах України, сильно забруднених наземними мінами та вибухонебезпечними залишками війни.

Внесок Польщі буде спрямований на інноваційні заходи з вивільнення земель, зокрема на збільшення спроможності з розмінування земель із залученням службових собак-саперів. У межах цієї ініціативи 16 спеціально навчених собак під керівництвом восьми кінологинь активно долучають до обстеження великих територій, забруднених мінами, у Миколаївській області. 

Також близько половини фінансування призначено для тестування БПЛА та дистанційного зондування, а також проведення польових операцій у співпраці з Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

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“Україна вважається однією з найбільш забруднених мінами країн світу. Цим внеском Польща підтверджує свою непохитну відданість безпеці та прогресу України, а також солідарність з Україною з першого дня повномасштабної війни, розпочатої російським агресором. Ми впевнені, що наша допомога прискорить зусилля з розмінування та зміцнить інституційну спроможність, необхідну для вирішення цих проблем, дотримуючись наших спільних цілей”, – заявив тимчасовий повірений у справах посольства Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч. 

Програма ПРООН з протимінної діяльності в Україні має на меті інтегрувати протимінну діяльність у ширші гуманітарні програми та стратегії розвитку. У співпраці із міжнародними партнерами, державними структурами, зокрема Міністерством економіки України зосереджується на відновленні життєво важливої інфраструктури, допомозі постраждалим та інформуванні про ризики, пов'язані з вибухонебезпечними предметами, у постраждалих регіонах.

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