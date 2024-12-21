Рятувальники ліквідували наслідки дронової атаки у Запоріжжі. Там внаслідок ворожих обстрілів виникли пожежі та вибило вікна у житлових будинках.

Фото: ДСНС

"Вночі 20 грудня ворог здійснив атаку безпілотними літальними апаратами, по Запоріжжю. У результаті ворожої агресії постраждали 3 жінки та 12-річний хлопчик", — ідеться у повідомленні ДСНС.

В одному з районів обласного центру через падіння ворожого БпЛА вибухова хвиля вибила вікна та пошкодила балкони двох житлових дев’ятиповерхових будинків. Також виникла пожежа на відкритій території.

Фото: ДСНС

В іншому районі Запоріжжя сталося загоряння на території гаражного кооперативу на площі 50 кв.м. Пошкоджені чотири металеві гаражі та автомобіль. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу.

Фото: ДСНС

Також рятувальники оперативно ліквідували займання на відкритій території підприємства. На ліквідацію наслідків обстрілів від ГУ ДСНС залучалося 30 рятувальників та 7 одиниць техніки.