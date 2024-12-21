Рятувальники ліквідували наслідки дронової атаки у Запоріжжі. Там внаслідок ворожих обстрілів виникли пожежі та вибило вікна у житлових будинках.
В одному з районів обласного центру через падіння ворожого БпЛА вибухова хвиля вибила вікна та пошкодила балкони двох житлових дев’ятиповерхових будинків. Також виникла пожежа на відкритій території.
В іншому районі Запоріжжя сталося загоряння на території гаражного кооперативу на площі 50 кв.м. Пошкоджені чотири металеві гаражі та автомобіль. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу.
Також рятувальники оперативно ліквідували займання на відкритій території підприємства. На ліквідацію наслідків обстрілів від ГУ ДСНС залучалося 30 рятувальників та 7 одиниць техніки.
- Нагадаємо, унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя поранень зазнали 12-річний хлопчик та троє жінок.