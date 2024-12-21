Росіяни вдарили по Станіславу Херсонської області, є поранені

Російська армія вдарила з артилерії по Станіславу Херсонської області, постраждали двоє людей.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Окупанти з артилерії вдарили по Станіславу. Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей", — йдеться у повідомленні.
Постраждалі самостійно звернулись до лікарні, у 68-річної жінки діагностували мінно-вибухову травму, поранення спини та гомілки.
Вибухову травму та поранення ноги дістав 58-річний чоловік. Медики надали йому необхідну допомогу і подальше лікування він проходитиме амбулаторно.
- Минулої ночі російські окупаційні війська завдали удару по онкодиспансеру Херсона, випустивши два КАБи. Будівля зазнала руйнувань.