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Росіяни вдарили по Станіславу Херсонської області, є поранені

Ворог вдарив по місту з артилерії.

Росіяни вдарили по Станіславу Херсонської області, є поранені
Фото: Google Maps

Російська армія вдарила з артилерії по Станіславу Херсонської області, постраждали двоє людей.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Окупанти з артилерії вдарили по Станіславу. Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей", — йдеться у повідомленні.

Постраждалі самостійно звернулись до лікарні, у 68-річної жінки діагностували мінно-вибухову травму, поранення спини та гомілки.

Вибухову травму та поранення ноги дістав 58-річний чоловік. Медики надали йому необхідну допомогу і подальше лікування він проходитиме амбулаторно.

  • Минулої ночі російські окупаційні війська завдали удару по онкодиспансеру Херсона, випустивши два КАБи. Будівля зазнала руйнувань.
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