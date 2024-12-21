Через російські атаки на Харківщині постраждали восьмеро цивільних

У Харкові ворожий дрон влучив у житловий багатоповерховий будинок.

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За добу внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині постраждали восьмеро цивільних, серед них 12-річна дитина.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

"20 грудня внаслідок злочинних дій військових РФ на Харківщині постраждали 8 цивільних громадян, серед них 12-річна дитина", — йдеться у повідомленні.

Армія РФ застосувала проти цивільних Харківської області безпілотники.

У Харкові о 21:40 внаслідок влучання "Шахеда" пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок і автомобіль. Постраждали шестеро цивільних людей, серед яких 12-річна дівчинка.

О 23:40 через російський БПЛА пошкоджені 5 приватних домоволодінь. Постраждали двоє цивільних людей.

У с. Солоницівка Дергачівськівської територіальної громади безпілотник пошкодив будівлі приватного підприємства.