Росіяни влучили “Шахедом” в приватний будинок в Харкові (оновлено)

В ніч на 21 грудня росіяни знову вдарили “Шахедом” по Харкову.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Оновлено 00:22: Люди з палаючого будинку врятовані. На дану хвилину - двоє постраждалих, повідомив Терехов.
Цього разу російські окупанти вдарили по Київському району Харкова, на місці влучання виникла пожежа.
Пізніше Терехов додав, що росіяни вдарили по приватному будинку.
Внаслідок цього удару є один постраждалий. В будинку ще знаходяться люди, відповідні служби працюють на місці.
- Ввечері 20 грудня російські окупанти атакували “Шахедом” житловий будинок у Салтівському районі Харкова. Відомо про 6 постраждалих, серед яких дівчинка 12 років. Рятувальники ДСНС врятували трьох людей.