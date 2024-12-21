Росіяни влучили “Шахедом” в приватний будинок в Харкові (оновлено)

Наразі відомо про двох постраждалих.

В ніч на 21 грудня росіяни знову вдарили “Шахедом” по Харкову.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Оновлено 00:22: Люди з палаючого будинку врятовані. На дану хвилину - двоє постраждалих, повідомив Терехов.

Цього разу російські окупанти вдарили по Київському району Харкова, на місці влучання виникла пожежа.

Пізніше Терехов додав, що росіяни вдарили по приватному будинку.

Внаслідок цього удару є один постраждалий. В будинку ще знаходяться люди, відповідні служби працюють на місці.