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Завершився другий курс з протимінної діяльності для ветеранів з інвалідністю

Курс закінчили 12 ветеранів з інвалідністю.

Завершився другий курс з протимінної діяльності для ветеранів з інвалідністю
Автомобіль розмінування GCS 200 від Швейцарії
Фото: ДСНС

Завершився другий курс з протимінної діяльності (ПМД) для ветеранів з інвалідністю. Його організували Мінекономіки спільно із Програмою розвитку ООН (ПРООН) за фінансування Швеції.

Про це повідомила пресслужба Київської ОВА.

Троє учасників отримали пропозиції щодо роботи від операторів з ПМД ще до завершення курсу. Крім того, ще кілька учасників сфери ПМД виявили зацікавленість у працевлаштуванні ветеранів, які пройшли навчання.

Фокусом другого курсу навчання стала робота із машинами для гуманітарного розмінування. Ветерани здійснили три польові виїзди, на яких ознайомилися з роботою української та іноземної техніки для розмінування. 

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До організації курсу залучили Міноборони, Центр протимінної діяльності, ДСНС, Державну спеціальну службу транспорту, міжнародних та приватних операторів ПМД, виробників техніки для розмінування, міжнародні партнерські та українські громадські організації. 

В КОВА нагадали, що перший курс з ПМД для людей, постраждалих від мін та інших вибухонебезпечних предметів відбувся в серпні 2024 року. Його слухачами стали 10 ветеранів, пʼятеро із них почали працювати в The HALO Thrust — найбільшому операторі ПМД.

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