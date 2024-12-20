Завершився другий курс з протимінної діяльності для ветеранів з інвалідністю

Завершився другий курс з протимінної діяльності (ПМД) для ветеранів з інвалідністю. Його організували Мінекономіки спільно із Програмою розвитку ООН (ПРООН) за фінансування Швеції.

Про це повідомила пресслужба Київської ОВА.

Троє учасників отримали пропозиції щодо роботи від операторів з ПМД ще до завершення курсу. Крім того, ще кілька учасників сфери ПМД виявили зацікавленість у працевлаштуванні ветеранів, які пройшли навчання.

Фокусом другого курсу навчання стала робота із машинами для гуманітарного розмінування. Ветерани здійснили три польові виїзди, на яких ознайомилися з роботою української та іноземної техніки для розмінування.

До організації курсу залучили Міноборони, Центр протимінної діяльності, ДСНС, Державну спеціальну службу транспорту, міжнародних та приватних операторів ПМД, виробників техніки для розмінування, міжнародні партнерські та українські громадські організації.

В КОВА нагадали, що перший курс з ПМД для людей, постраждалих від мін та інших вибухонебезпечних предметів відбувся в серпні 2024 року. Його слухачами стали 10 ветеранів, пʼятеро із них почали працювати в The HALO Thrust — найбільшому операторі ПМД.