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В Армія+ починається опитування для дослідження мотивації, досвіду та викликів, з якими стикаються військовослужбовці

Мета опитування - краще зрозуміти потреби українських воїнів і вдосконалити умови служби.

В Армія+ починається опитування для дослідження мотивації, досвіду та викликів, з якими стикаються військовослужбовці
В Армія+ починається опитування для дослідження мотивації, досвіду та викликів, з якими стикаються військовослужбовці
Фото: Армія Inform

Міноборони разом із ГО “Український центр безпеки та співпраці” запускає нове опитування для дослідження мотивації, досвіду та викликів, з якими стикаються військовослужбовці.

Про це повідомила заступниця миністра оборони України Катерина Черногоренко.

Мета опитування - краще зрозуміти потреби українських воїнів і вдосконалити умови служби.

Основні питання дослідження:

  • Що мотивувало захисників приєднатися до Сил оборони?
  • Який досвід військовослужбовці отримали до та після вступу на службу?
  • Як відбувалася взаємодія з рекрутинговими центрами?
  • Які перешкоди виникають під час служби?
  • Ставлення до мобілізації та виконання військового обов’язку.

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Черногоренко додала, що також оцінюється рівень соціальної підтримки, забезпечення та підготовки військових.

  • 19 грудня ввечері Міністерство юстиції заявило, що стався масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, яка обслуговує реєстри: Єдині та Державні реєстри, вебсайти відомства, ДП «НАІС» та кол-центр.

  • Наступного дня віцепрем'єр-міністерка та міністерка юстиції Ольга Стефанішина на брифінгу розповіла подробиці про хакерську атаку і те, які реєстри пошкоджені та яку альтернативу передбачили натомість.
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