Мета опитування - краще зрозуміти потреби українських воїнів і вдосконалити умови служби.

В Армія+ починається опитування для дослідження мотивації, досвіду та викликів, з якими стикаються військовослужбовці

Міноборони разом із ГО “Український центр безпеки та співпраці” запускає нове опитування для дослідження мотивації, досвіду та викликів, з якими стикаються військовослужбовці.

Про це повідомила заступниця миністра оборони України Катерина Черногоренко.

Мета опитування - краще зрозуміти потреби українських воїнів і вдосконалити умови служби.

Основні питання дослідження:

Що мотивувало захисників приєднатися до Сил оборони?

Який досвід військовослужбовці отримали до та після вступу на службу?

Як відбувалася взаємодія з рекрутинговими центрами?

Які перешкоди виникають під час служби?

Ставлення до мобілізації та виконання військового обов’язку.

Черногоренко додала, що також оцінюється рівень соціальної підтримки, забезпечення та підготовки військових.

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