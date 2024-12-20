На Харківщині триває евакуація цивільного населення

Поліція продовжує евакуацію людей з населених пунктів Ізюмського району Харківщини, які перебувають під постійними ворожими обстрілами.

Про це інформує поліція Харківської області. "20 грудня поліцейські вивезли до більш безпечних місць шість людей. Працівники сектору поліцейської діяльності № 1 Ізюмського РУП евакуювали чотирьох мешканців селища Борова та двох з села Піски- Радьківські", — ідеться у повідомленні.