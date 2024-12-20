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На Харківщині триває евакуація цивільного населення

Правоохоронці евакуювали шістьох мешканців з прифронтових населених пунктів Харківщини.

На Харківщині триває евакуація цивільного населення
Фото: поліція Харківської області

Поліція продовжує евакуацію людей з населених пунктів Ізюмського району Харківщини, які перебувають під постійними ворожими обстрілами.

Про це інформує поліція Харківської області. "20 грудня поліцейські вивезли до більш безпечних місць шість людей. Працівники сектору поліцейської діяльності № 1 Ізюмського РУП евакуювали чотирьох мешканців селища Борова та двох з села Піски- Радьківські", — ідеться у повідомленні.

  • На Харківщині оголосили примусову евакуацію всього населення із 10 населених пунктів. На початку листопада ще 7888 жителів населених пунктів по Куп‘янському напрямку підлягали евакуації.
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