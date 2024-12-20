Мінсоцполітики запевнило, що виплати українцям проведуть вчасно попри атаку на державні реєстри

Українці вчасно отримають соціальні виплати попри атаку на державні реєстри.
У цьому запевнило Міністерство соціальної політики.
«Мінсоцполітики, Пенсійний фонд України, органи соціального захисту працюють у штатному режимі. Атака на реєстри Мінюсту не вплине на проведення виплат для громадян, частину виплат вже проведено, частину – буде проведено вчасно, відповідно до графіку. Виплати допомог у січні також будуть здійснені вчасно. Робота з нарахування триває, не зважаючи на збільшення навантаження на наших спеціалістів», - повідомили у відомстві.
Крім того, виплати для переселенців також будуть нараховані і виплачені відповідно до графіка.
- 19 грудня ввечері Міністерство юстиції заявило, що стався масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, яка обслуговує реєстри: Єдині та Державні реєстри, вебсайти відомства, ДП «НАІС» та кол-центр.
- Наступного дня віцепрем'єр-міністерка та міністерка юстиції Ольга Стефанішина на брифінгу розповіла подробиці про хакерську атаку і те, які реєстри пошкоджені та яку альтернативу передбачили натомість.