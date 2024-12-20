Мінсоцполітики запевнило, що виплати українцям проведуть вчасно попри атаку на державні реєстри

Українці вчасно отримають соціальні виплати попри атаку на державні реєстри.

У цьому запевнило Міністерство соціальної політики.

«Мінсоцполітики, Пенсійний фонд України, органи соціального захисту працюють у штатному режимі. Атака на реєстри Мінюсту не вплине на проведення виплат для громадян, частину виплат вже проведено, частину – буде проведено вчасно, відповідно до графіку. Виплати допомог у січні також будуть здійснені вчасно. Робота з нарахування триває, не зважаючи на збільшення навантаження на наших спеціалістів», - повідомили у відомстві.

Крім того, виплати для переселенців також будуть нараховані і виплачені відповідно до графіка.