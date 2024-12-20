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Мінсоцполітики запевнило, що виплати українцям проведуть вчасно попри атаку на державні реєстри

Міністерство, а також Пенсійний фонд України, органи соціального захисту працюють у штатному режимі.

Мінсоцполітики запевнило, що виплати українцям проведуть вчасно попри атаку на державні реєстри
виплата пенсій

Українці вчасно отримають соціальні виплати попри атаку на державні реєстри.

У цьому запевнило Міністерство соціальної політики.

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«Мінсоцполітики, Пенсійний фонд України, органи соціального захисту працюють у штатному режимі. Атака на реєстри Мінюсту не вплине на проведення виплат для громадян, частину виплат вже проведено, частину – буде проведено вчасно, відповідно до графіку. Виплати допомог у січні також будуть здійснені вчасно. Робота з нарахування триває, не зважаючи на збільшення навантаження на наших спеціалістів», - повідомили у відомстві.

Крім того, виплати для переселенців також будуть нараховані і виплачені відповідно до графіка.

  • 19 грудня ввечері Міністерство юстиції заявило, що стався масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, яка обслуговує реєстри: Єдині та Державні реєстри, вебсайти відомства, ДП «НАІС» та кол-центр.
  • Наступного дня віцепрем'єр-міністерка та міністерка юстиції Ольга Стефанішина на брифінгу розповіла подробиці про хакерську атаку і те, які реєстри пошкоджені та яку альтернативу передбачили натомість.
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