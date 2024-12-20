Зеленський і Павел обговорили постачання снарядів і відкриття у Чехії представництва Міністерства національної єдності

20 грудня Володимир Зеленський провів відеорозмову із президентом Чехії Петром Павелом.
Про це йдеться на сайті глави держави.
Зеленський розповів про участь у саміті Європейської ради та переговори з чеським премʼєр-міністром Петром Фіалою у Брюсселі, а також подякував лідерам і чеському народові за єдність у підтримці України.
Президенти детально обговорили можливості союзників щодо підготовки українських бригад за прикладом Франції та США. При цьому Зеленський наголосив, що бригади мають тренуватися на тому озброєнні й техніці, з якими потім повернуться до України.
Також ішлося про реалізацію чеської ініціативи з постачання артилерійських снарядів цьогоріч і домовилися працювати разом із партнерами, щоб забезпечити безперебійне фінансування у 2025 році.
Крім того, лідери обговорили можливість відкриття у Чехії представництва новоствореного Міністерства національної єдності.