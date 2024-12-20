Зеленський і Павел обговорили постачання снарядів і відкриття у Чехії представництва Міністерства національної єдності

Ішлося і про можливості союзників щодо підготовки українських бригад за прикладом Франції та США.

20 грудня Володимир Зеленський провів відеорозмову із президентом Чехії Петром Павелом.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський розповів про участь у саміті Європейської ради та переговори з чеським премʼєр-міністром Петром Фіалою у Брюсселі, а також подякував лідерам і чеському народові за єдність у підтримці України.

Президенти детально обговорили можливості союзників щодо підготовки українських бригад за прикладом Франції та США. При цьому Зеленський наголосив, що бригади мають тренуватися на тому озброєнні й техніці, з якими потім повернуться до України.

Також ішлося про реалізацію чеської ініціативи з постачання артилерійських снарядів цьогоріч і домовилися працювати разом із партнерами, щоб забезпечити безперебійне фінансування у 2025 році.

Крім того, лідери обговорили можливість відкриття у Чехії представництва новоствореного Міністерства національної єдності.