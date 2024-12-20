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Зеленський і Павел обговорили постачання снарядів і відкриття у Чехії представництва Міністерства національної єдності

Ішлося і про можливості союзників щодо підготовки українських бригад за прикладом Франції та США.

Зеленський і Павел обговорили постачання снарядів і відкриття у Чехії представництва Міністерства національної єдності
Петр Павел і Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

20 грудня Володимир Зеленський провів відеорозмову із президентом Чехії Петром Павелом.

Про це йдеться на сайті глави держави.

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Зеленський розповів про участь у саміті Європейської ради та переговори з чеським премʼєр-міністром Петром Фіалою у Брюсселі, а також подякував лідерам і чеському народові за єдність у підтримці України.

Президенти детально обговорили можливості союзників щодо підготовки українських бригад за прикладом Франції та США. При цьому Зеленський наголосив, що бригади мають тренуватися на тому озброєнні й техніці, з якими потім повернуться до України. 

Також ішлося про реалізацію чеської ініціативи з постачання артилерійських снарядів цьогоріч і домовилися працювати разом із партнерами, щоб забезпечити безперебійне фінансування у 2025 році.

Крім того, лідери обговорили можливість відкриття у Чехії представництва новоствореного Міністерства національної єдності.

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