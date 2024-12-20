МЗС: унаслідок ранкового обстрілу РФ у Києві зазнали пошкоджень низка посольств

Удари по дипломатичних установах – це перетин усіх можливих червоних ліній.

Унаслідок ранкової ракетної атаки РФ по Києву пошкоджень зазнали посольства п'яти країн.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час сьогоднішнього брифінгу.

"Сьогодні в Києві внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень низка посольств. Всі ці посольства розміщені в одному будинку, який зазнав суттєвих пошкоджень внаслідок російського ракетного удару", — зазначає речник МЗС.

Під удар потрапили посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та Чорногорії. У приміщеннях вибиті вікна, двері, фрагменти стель.

"Усюди у світі це перетин усіх можливих червоних ліній, взагалі правил міжнародних – це удари по дипломатичних установах", – додає Тихий.

Зранку 20 грудня Росія завдала ракетної атаки по Києву. За інформацією Повітряних сил, вранці по Києву було завдано удару 5-ма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23.