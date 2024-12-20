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МЗС: унаслідок ранкового обстрілу РФ у Києві зазнали пошкоджень низка посольств

Удари по дипломатичних установах – це перетин усіх можливих червоних ліній.

МЗС: унаслідок ранкового обстрілу РФ у Києві зазнали пошкоджень низка посольств
Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий
Фото: МЗС

Унаслідок ранкової ракетної атаки РФ по Києву пошкоджень зазнали посольства п'яти країн. 

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час сьогоднішнього брифінгу.

"Сьогодні в Києві внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень низка посольств. Всі ці посольства розміщені в одному будинку, який зазнав суттєвих пошкоджень внаслідок російського ракетного удару", — зазначає речник МЗС. 

Під удар потрапили посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та Чорногорії. У приміщеннях вибиті вікна, двері, фрагменти стель.

"Усюди у світі це перетин усіх можливих червоних ліній, взагалі правил міжнародних – це удари по дипломатичних установах", – додає Тихий.

Зранку 20 грудня Росія завдала ракетної атаки по Києву. За інформацією Повітряних сил, вранці по Києву було завдано удару 5-ма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23. 

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