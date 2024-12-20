Сили ППО збили 5 ворожих балістичних ракет і 40 російських дронів із 65

Громадян просять миттєво реагувати на повідомлення про загрозу застосування балістичного озброєння.

У ніч на 20 грудня Росія завдала по Україні удару балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської області, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської області та 65-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 09:30 підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Курській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи.

20 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок нічного ракетного-дронового удару уражено приватні, багатоквартирні будинки, лікувальні заклади, складські приміщення та фермерські господарства у Дніпропетровській, Сумській, Київській та Харківській областях.

20 грудня близько 7:00 ранку ворог завдав удару по Києву 5-ма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23. Пуски здійснювалися із Воронезької та Брянської області. Силами ППО було збито усі п’ять ракет.

На жаль, уламки збитих ракет завдали збитків та руйнувань в п’яти районах столиці, є загиблі та поранені.

"Просимо громадян миттєво реагувати на повідомлення про загрозу застосування балістичного озброєння, адже часу на те, щоб знайти укриття дуже мало. Дотримуйтесь рекомендацій екстрених служб, бережіть себе та своїх рідних", - наголосили в Повітряних силах.