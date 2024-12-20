Бойко Борисов, колишній багаторічний прем’єр-міністр Болгарії та лідер партії ГЕРБ, більше не підтримує підписання двосторонньої угоди про безпеку з Україною після того, як виконуючий обов’язки прем’єр-міністра Дімітар Главчев попросив парламент прийняти рішення з цього питання, пише Euractiv.

Главчев у жовтні пообіцяв приєднатися до ініціативи країн, які уклали двосторонні безпекові угоди з Україною. Главчев мав підписати угоду з президентом України Володимиром Зеленським вчора у Брюсселі, але тимчасовий уряд відмовився і звернувся за мандатом у парламент, де політсила Борисова має найбільше місць.

Лише шість із 27 країн ЄС ‒ Болгарія, Угорщина, Австрія, Словаччина, Мальта та Кіпр ‒ не підписали з Києвом безпекової угоди.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, ГЕРБ підтримував надання Україні військової допомоги, і сам Борисов часто наголошував на цій підтримці як доказі прозахідної позиції його партії. Однак зараз ситуація змінилася.

“Пів року тому ми б категорично підтримали таку угоду”, ‒ сказав Борисов, додавши, що сьогодні така підтримка рівнозначна “купівлі заводу 9 вересня”. (Правильний народний вислів “купити завод 8 вересня” означає укласти дуже погану угоду. 9 вересня 1944 року радянська армія окупувала Болгарію, що не віщувало нічого доброго власникам фабрик)

Борисов пояснив, що причиною стала активізація дискусії в Європі та США про досягнення миру в Україні. Він додав, що “ми будемо працювати на відновлення або мирний процес” в Україні, але підкреслив, що це має бути звичайний уряд, який “підпише взаємовигідний договір”.

Борисов не пояснив, чому запропонована угода не є взаємовигідною. Відповідаючи на запитання, як звичайний уряд, до якої входить Болгарська соціалістична партія (БСП), може підписати угоду про військове співробітництво з Україною, Борисов сказав: “Якщо угода буде взаємовигідною, жодна сторона не заперечуватиме”.

Болгарська соціалістична партія виступає проти надання будь-якої військової допомоги Україні. Незважаючи на невелику кількість депутатів (20 із 240), БСП може бути важливим коаліційним партнером в уряді на чолі з ГЕРБ.

Лідер ГЕРБ також зазначив, що для підписання угоди з Україною тимчасовому Кабміну не потрібен депутатський мандат.

Після виступу Борисова Главчев відкинув звинувачення в тому, що його рішення отримати мандат від Національних зборів було спробою саботувати урядові переговори. Він зазначив, що єдиною причиною, чому він шукав схвалення депутатів, був запропонований 10-річний термін дії угоди.