В США заявляють про ліквідацію лідера ІДІЛ у Сирії

Авіаудару завдали в районі Сирії, який раніше контролювався режимом Асада і росіянами.

Сили Центрального командування США завдали високоточного авіаудару по лідеру ІДІЛ Абу Юсіфу у сирійській провінції Дайр аз-Заур.

Про це інформують Сили Центрального командування США (CENTCOM) у "Х".

В результаті високоточного авіаудару було вбито двох бойовиків ІДІЛ, а також лідера ІДІЛ Абу Юсіфа.

Авіаудар повітряних сил США є частиною постійного зобов’язання CENTCOM разом із партнерами в регіоні порушити та принизити зусилля терористів щодо планування, організації та проведення атак проти цивільних осіб і військового персоналу з США, наших союзників і партнерів у всьому регіоні та поза межами.

Авіаудару завдали в районі Сирії, який раніше контролювався режимом Асада і росіянами.

"Сполучені Штати спільно із союзниками та партнерами в регіоні не дозволять ІДІЛ скористатися поточною ситуацією в Сирії та відновитися. ІДІЛ має намір вирвати з-під варти понад 8000 бойовиків ІДІЛ, які зараз утримуються в установах у Сирії. Ми будемо агресивно атакувати цих лідерів і оперативників, у тому числі тих, хто намагається проводити операції за межами Сирії2, – зазначив командувач CENTCOM генерал Майкл Ерік Курілла.