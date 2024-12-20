Американські дипломати приїхали до Дамаску, де зустрінуться з повстанцями

Американські дипломати перебувають у столиці Сирії Дамаску, де вони планують зустрітися з представниками керівного зараз угруповання “Гаят Тахрір аш-Шам” (HTS), яку Вашингтон все ще вважає терористичною організацією, повідомляє BBC.

Цей візит слідує за візитами делегацій з ООН та інших країн, включно з Великою Британією, Францією та Німеччиною.Це перша офіційна поява американських дипломатів у Дамаску за понад десять років.

“Це ще одна ознака драматичних змін, які відбуваються в Сирії після падіння режиму президента Башара Асада більше тижня тому, а також швидкості зусиль США та Європи, які також спираються на арабські країни, щоб спробувати впливати на формування управління у країні”, ‒ зазначає видання.

До складу делегації високопосадовців входять помічник держсекретаря Барбара Ліф, Роджер Карстенс, який є уповноваженим президента США Джо Байдена щодо заручників, і Деніел Рубінштейн, старший радник у Бюро у справах Близького Сходу. Зазначається, що вони спілкуватимуться безпосередньо з сирійським народом, зокрема членами громадянського суспільства, активістами та членами різних громад щодо їхнього бачення майбутнього своєї країни та того, як Сполучені Штати можуть допомогти їм підтримати.

Вони планують зустрітися з представниками HTS, демонструючи готовність мати справу з групою, яку США все ще вважають терористичною організацією, і посилити тиск на неї, щоб перейти до інклюзивного, неконфесійного уряду.

“Вашингтон фактично встановлює низку умов, перш ніж розглянути питання про виключення угруповання зі списку (терористичного, - ред.) – критично важливий крок, який може допомогти полегшити шлях до пом’якшення санкцій, чого відчайдушно потребує Дамаск”, ‒ пише BBC.