ЗМІ: Трюдо замість відставки переформатує уряд

Прем'єр-міністр Канади під тиском після того, як з посади пішла Христя Фріланд.

За інформацією Associated Press, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у п'ятницю планує внести зміни до складу свого уряду, щоб вгамувати критику з боку колег із Ліберальної партії.

Після того, як у відставку за власним бажанням пішла міністерка фінансів та віце-прем'єр-міністерка Христя Фріланд, Трюдо зіштовхнувся з найбільшою за час його роботи кризою довіри до уряду.

Чимало колег-однопартійців на тлі погроз США запровадити рекордні мита на канадські товари відверто заявили про сподівання, що політик повторить вчинок своєї колишньої соратниці та добровільно залишить посаду. Проте, як стверджує новопризначений міністр фінансів і друг Трюдо Домінік ЛеБлан, в уряді прем'єр має "повну підтримку".

Бунтівні ліберали не мають дієвого механізму змусити Трюдо піти у відставку. Єдиний спосіб - це оголошення вотуму недовіри у парламенті, яке одразу ж запустить процес виборів. Цей сценарій не надто задовольняє партію: за прогнозами, вони зазнають болючої поразки, віддавши владу консерваторам.