Кандидатка у канцлери Німеччини від ультраправих хоче виходу країни з ЄС

Співголова праворадикальної партії "Альтернатива для Німеччини" Аліс Вайдель, яка є претенденткою від політсили на крісло канцлера, заявила про намір організувати вихід країни із Європейського Союзу та єврозони.

Як пише Bloomberg, Вайдель звинуватила ЄС у "знищенні автомобільної індустрії Німеччини" та висловила переконання, що потрібно повертатися до зони вільної торгівлі з усіма європейськими країнами "без бюрократії ЄС".

Політикиня також закидає Брюсселю "знищення ринкового механізму в Європі шляхом впровадження політики соціалізму" та називає ЄС "інституцією, яка у нинішньому своєму вигляді більше не працює".

Згідно з опитуваннями, праворадикали на позачергових парламентських виборах 23 лютого здатні посісти друге місце - вони випереджають соціал-демократів на чолі з чинним канцлером Олафом Шольцем та поступаються лише Християнсько-демократичному союзу.

Проте шанси Вайдель поборотися за посаду голови уряду невеликі: більш помірковані партії не розглядають "Альтернативу" як коаліційного партнера.