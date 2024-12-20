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Кандидатка у канцлери Німеччини від ультраправих хоче виходу країни з ЄС

Аліс Вайдель в опитуваннях популярніша, ніж чинний глава уряду Олаф Шольц.

Кандидатка у канцлери Німеччини від ультраправих хоче виходу країни з ЄС
Аліс Вайдель
Фото: EPA/UPG

Співголова праворадикальної партії "Альтернатива для Німеччини" Аліс Вайдель, яка є претенденткою від політсили на крісло канцлера, заявила про намір організувати вихід країни із Європейського Союзу та єврозони.

Як пише Bloomberg, Вайдель звинуватила ЄС у "знищенні автомобільної індустрії Німеччини" та висловила переконання, що потрібно повертатися до зони вільної торгівлі з усіма європейськими країнами "без бюрократії ЄС". 

Політикиня також закидає Брюсселю "знищення ринкового механізму в Європі шляхом впровадження політики соціалізму" та називає ЄС "інституцією, яка у нинішньому своєму вигляді більше не працює".

Згідно з опитуваннями, праворадикали на позачергових парламентських виборах 23 лютого здатні посісти друге місце - вони випереджають соціал-демократів на чолі з чинним канцлером Олафом Шольцем та поступаються лише Християнсько-демократичному союзу. 

Проте шанси Вайдель поборотися за посаду голови уряду невеликі: більш помірковані партії не розглядають "Альтернативу" як коаліційного партнера.

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