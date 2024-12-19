Ізраїльська армія завдала ударів по терористам у Ємені.

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛ.

“Винищувачі та літаки ВПС Ізраїлю за ніч пролетіли майже 2000 кілометрів і завдали ударів по військових об’єктах, що належать терористичному режиму хуситів на західному узбережжі та у внутрішній частині Ємену”, - йдеться у повідомленні.

В армії Ізраїлю запевнили, що всі ці цілі використовувалися терористичним режимом хуситів для своїх військових дій. Серед них - цистерни з паливом і нафтою, дві електростанції та вісім буксирів.

Фото: ЦАХАЛ Ізраїль завдав ударів по військових цілях у Ємені