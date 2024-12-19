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Ізраїль завдав ударів по військових цілях у Ємені

Всі уражені цілі використовувалися терористичним режимом хуситів для своїх військових дій.

Ізраїль завдав ударів по військових цілях у Ємені
Ізраїль завдав ударів по військових цілях у Ємені
Фото: ЦАХАЛ

Ізраїльська армія завдала ударів по терористам у Ємені.

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛ.

“Винищувачі та літаки ВПС Ізраїлю за ніч пролетіли майже 2000 кілометрів і завдали ударів по військових об’єктах, що належать терористичному режиму хуситів на західному узбережжі та у внутрішній частині Ємену”, - йдеться у повідомленні.

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В армії Ізраїлю запевнили, що всі ці цілі використовувалися терористичним режимом хуситів для своїх військових дій. Серед них - цистерни з паливом і нафтою, дві електростанції та вісім буксирів.

Ізраїль завдав ударів по військових цілях у Ємені
Фото: ЦАХАЛ
Ізраїль завдав ударів по військових цілях у Ємені

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