У Франції 20 років за гратами отримав Домінік Пеліко, який роками дозволяв десяткам чоловіків гвалтували його дружину

Чоловіка визнали виннимм за всіма пунктами обвинувачення, включно зі зґвалтуванням за обтяжливих обставин та зберіганням зображень насильства над дітьми

У Франції Домініка Пеліко засудили до 20 років тюремного ув'язнення після того, як судді визнали його винним у зґвалтуванні колишньої дружини Жизель, повідомляє DW.

“Після визнання винним за всіма пунктами обвинувачення, включно зі зґвалтуванням за обтяжливих обставин та зберіганням зображень насильства над дітьми, Домініка Пеліка засудили до максимального терміну тюремного ув'язнення ‒ 20 років”, ‒ зазначає видання.

Пеліко дозволяв іншим чоловікам ґвалтувати ексдружину, поки жінка була без свідомості.

Суд визнав винним загалом 51 підозрюваного: 47 ‒ у зґвалтуванні, двох – у замаху на зґвалтування та двох – у сексуальному насильстві.

Адвокат Домініка Пеліко Беатріс Заварро заявила, що її клієнт розглядає можливість подання апеляції. “Ми збираємося використати 10 днів, які у нас є, щоб вирішити, оскаржувати чи ні це рішення”, ‒ сказала вона.

Dominique Pelicot condemned to 20y in prison with at least two thirds behind bars in mass rape trial that’s seen by many as historical. #giselepelicot — Lisa Louis (@weissercappu) December 19, 2024

У листопаді 2020 року Домінік Пеліко зізнався, що накачував свою тодішню дружину наркотиками протягом майже десятиліття і вербував десятки чоловіків в Інтернеті, які ґвалтувати її вдома, коли вона була непритомна.

Поліція вистежила його співучасників по тисячах відео, які вони знайшли на ноутбуці Пеліко, хоча правоохоронцям не вдалося ідентифікувати ще 21 чоловіка.