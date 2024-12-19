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У Франції 20 років за гратами отримав Домінік Пеліко, який роками дозволяв десяткам чоловіків гвалтували його дружину

Чоловіка визнали виннимм за всіма пунктами обвинувачення, включно зі зґвалтуванням за обтяжливих обставин та зберіганням зображень насильства над дітьми

У Франції 20 років за гратами отримав Домінік Пеліко, який роками дозволяв десяткам чоловіків гвалтували його дружину
Жизель Пеліко
Фото: EPA/UPG

У Франції Домініка Пеліко засудили до 20 років тюремного ув'язнення після того, як судді визнали його винним у зґвалтуванні колишньої дружини Жизель, повідомляє DW.

“Після визнання винним за всіма пунктами обвинувачення, включно зі зґвалтуванням за обтяжливих обставин та зберіганням зображень насильства над дітьми, Домініка Пеліка засудили до максимального терміну тюремного ув'язнення ‒ 20 років”, ‒ зазначає видання.

Пеліко дозволяв іншим чоловікам ґвалтувати ексдружину, поки жінка була без свідомості.

Суд визнав винним загалом 51 підозрюваного: 47 ‒ у зґвалтуванні, двох – у замаху на зґвалтування та двох – у сексуальному насильстві.

Адвокат Домініка Пеліко Беатріс Заварро заявила, що її клієнт розглядає можливість подання апеляції. “Ми збираємося використати 10 днів, які у нас є, щоб вирішити, оскаржувати чи ні це рішення”, ‒ сказала вона.

У листопаді 2020 року Домінік Пеліко зізнався, що накачував свою тодішню дружину наркотиками протягом майже десятиліття і вербував десятки чоловіків в Інтернеті, які ґвалтувати її вдома, коли вона була непритомна.

Поліція вистежила його співучасників по тисячах відео, які вони знайшли на ноутбуці Пеліко, хоча правоохоронцям не вдалося ідентифікувати ще 21 чоловіка.

  • Жизель Пеліко стала іконою феміністки, виступаючи за відкритий судовий процес, щоб підвищити обізнаність про використання наркотиків для скоєння сексуального насильства.
  • Судовий процес викликав у Францію загальнонаціональну дискусію про те, чи слід включити до закону про зґвалтування норму про необхідність згоди на сексуальний акт. Суд також активізував розмови про “хімічне підкорення” – сексуальне насильство, спричинене вживанням наркотиків.
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