Лідер сирійських повстанців закликав зняти з країни санкції

Стверджує, що Сирія більше не є загрозою для сусідів чи Заходу.

Фактичний лідер Сирії Ахмед аль-Шараа закликав західні країни скасувати режим санкцій, який діяв проти країни за час перебування при владі режиму Башара Асада.

Як пише BBC, очільник повстанців, які повалили диктатора, стверджує, що "не можна однаково ставитися до гнобителя та його жертв". Він прагне, щоб ООН, США, Європейський Союз та Сполучене Королівство прибрали організацію "Хаят Тахрір аль-Шам", що зіграла ключову роль у перемозі над Асадом, зі списку терористів.

Шараа пообіцяв "не перетворювати Сирію на Афганістан" та висловив свою відданість ідеї здобуття жінками освіти. За словами повстанця, буде створено "комісію експертів в області права, які напишуть нову конституцію - дотримуватися її буде кожен президент".

Він також заявив, що Сирія більше не становить загрозу для своїх сусідів чи країн Заходу, бо "виснажена від війни".