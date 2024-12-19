Маск веде перемовини про фінансову підтримку "Партії Брекзиту"
Маск веде перемовини про фінансову підтримку "Партії Брекзиту"
«Чмут краде гроші», «Притула, де супутник?», «піар на війні»: хто руйнує репутацію фондів?
«Чмут краде гроші», «Притула, де супутник?», «піар на війні»: хто руйнує репутацію фондів?
Малюнок 12-річної українки прикрасив офіційну листівку урядового офісу Шотландії
Малюнок 12-річної українки прикрасив офіційну листівку урядового офісу Шотландії
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Рада не змогла відкликати Юрія Бойка з посади члена Комітету з питань прав людини (оновлено)
Рада не змогла відкликати Юрія Бойка з посади члена Комітету з питань прав людини (оновлено)
​Буденність «українського Моссаду»
​Буденність «українського Моссаду»
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
Урятувати Бойка. Чому Рада не змогла виключити його з комітету?
Урятувати Бойка. Чому Рада не змогла виключити його з комітету?
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
ГоловнаСвіт

Лідер сирійських повстанців закликав зняти з країни санкції

Стверджує, що Сирія більше не є загрозою для сусідів чи Заходу.

Лідер сирійських повстанців закликав зняти з країни санкції
Ахмед аль-Шараа
Фото: BBC

Фактичний лідер Сирії Ахмед аль-Шараа закликав західні країни скасувати режим санкцій, який діяв проти країни за час перебування при владі режиму Башара Асада.

Як пише BBC, очільник повстанців, які повалили диктатора, стверджує, що "не можна однаково ставитися до гнобителя та його жертв". Він прагне, щоб ООН, США, Європейський Союз та Сполучене Королівство прибрали організацію "Хаят Тахрір аль-Шам", що зіграла ключову роль у перемозі над Асадом, зі списку терористів. 

Шараа пообіцяв "не перетворювати Сирію на Афганістан" та висловив свою відданість ідеї здобуття жінками освіти. За словами повстанця, буде створено "комісію експертів в області права, які напишуть нову конституцію - дотримуватися її буде кожен президент".

Він також заявив, що Сирія більше не становить загрозу для своїх сусідів чи країн Заходу, бо "виснажена від війни".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies